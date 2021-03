Frühschicht bei Jenoptik im Warnstreik

Jena. IG Metall Jena beteiligt sich am Frauentag

Nach dem Warnstreik im Homeoffice nun der Warnstreik vor dem Werkstor: Die IG Metall beteiligt sich am heutigen Frauentag und ruft bei Jenoptik zu einem Warnstreik auf. Die Aktionen, mit denen in den Tarifverhandlungen Druck aufgebaut werden soll, haben in den Frühschichten begonnen. Eine Kundgebung ist für 11 Uhr geplant.

„Wie wissenschaftliche Studien übereinstimmend zeigen, tragen Frauen durch Kita-Schließungen oder Homeschooling in erhöhtem Maße die Lasten der Pandemie. Die Forderungen nach vier Prozent mehr Entgelt und einer Arbeitszeitverkürzung lassen sich zu einer Lösung verbinden, die beiden Seiten nutzt“, sagt die Betriebsratsvorsitzende der Jenoptik OS, Dörthe Knips. Es sei nicht einzusehen, dass in Thüringer Betrieben die tarifliche Arbeitszeit 38 Stunden pro Woche betrage – und nicht 35 Stunden wie in den alten Bundesländern, sagt die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Gera und Jena-Saalfeld, Franziska Wolf.

In der Thüringer Tarifrunde geht es für die IG Metall um Beschäftigungssicherheit und Entgelterhöhung, Übernahme der Azubis und dual Studierenden sowie die Angleichung Ost der Arbeitszeit auf die 35 Stunden Woche. Die Gewerkschaft vertritt eigenen Angaben zufolge mehr als 15.000 Mitglieder in Ostthüringen.