Frühschwimmen erstmals in Lobeda-West

Jena. Neuer Ort, neue Zeiten: Jenaer Bäder reagieren auf Kundenwunsch. Angebot kostet weniger.

Mit dem Ende der Ostbad-Saison an diesem Freitag wird das beliebte Frühschwimmen von Montag an erstmals in der neuen Sportschwimmhalle in Lobeda-West angeboten. Allerdings gelten im „Schwimmparadies Jena“ veränderte Zeiten.

Künftig können die Frühaufsteher unter den Schwimmern montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 6.30 bis 8 Uhr ihre Bahnen in der neuen Halle ziehen. Montags und freitags ist das Becken in 25-Meter-Bahnen unterteilt, mittwochs steht die komplette Länge von 50 Metern zur Verfügung.

Bislang war das Frühschwimmen immer in der Zeit von 6 bis 7 Uhr im Galaxsea angeboten worden. „Während der vielen Gespräche mit unterschiedlichen Nutzergruppen rund um die Eröffnung unserer neuen Halle gab es aber vermehrt den Hinweis, dass ein Beginn um 6 Uhr einigen Interessierten denn doch zu früh sei“, sagt Bäder-Geschäftsführerin Susan Zetzmann. Auf diesen Kundenwunsch reagiere man nun.

1,5 Stunden Frühschwimmen kostet im „Schwimmparadies Jena“ nun 4 Euro statt bisher 5,50 Euro. Kleiner Wermutstropfen: Da die Sportschwimmhalle über keinen Gastrobereich verfügt, kann der bisher im Preis inkludierte Kaffee oder Tee nicht mehr angeboten werden. Wem das Frühschwimmen immer noch zu früh beginnt: Die Sportschwimmhalle in Lobeda-West ist auch darüber hinaus täglich für Wassersportfreunde geöffnet. Öffentliches Schwimmen ist in der Halle montags bis freitags ab 11 Uhr sowie samstags und sonntags ab 10 Uhr möglich.

Mittwochs und samstags steht die komplette Beckenlänge von 50 Metern zum Schwimmen zur Verfügung. An allen anderen Tagen ist das Bassin in 25-Meter-Bahnen unterteilt.