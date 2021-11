Frühstück mit dem Olympiasieger Thomas Röhler

Jena. Kinder treffen den Jenaer Speerwerfer und erfahren, wie gesund der in den Tag startet.

Ein echtes Sportlerfrühstück hatten sieben Kinder aus einer festen Gruppe der Jenaer Kindersprachbrücke. Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler schaute bei den Jungs und Mädchen vorbei, um mit ihnen ein Früchte-Porridge zuzubereiten. Das ist das Lieblingsfrühstück des Jenaer Sportlers, wie dieser berichtete.

Der Kontakt zur Kindersprachbrücke war über den Jenaer Supermarkt „Edeka Büto“ aus dem Stadtzentrum bei dessen Weihnachtsspenden-Aktion zustande gekommen. Die Zutaten stellte der Markt ebenfalls zur Verfügung, und ein Wok war bereits angeschafft. „Das lief alles sehr entspannt“, berichtete Sara Kehnscherper vom Verein Kindersprachbrücke, der im Jahre 2002 aus einer studentischen Initiative hervorgegangen war und heute auch auf dem Gebieten Schulsozialarbeit und Jugendhilfe unterwegs ist.

Thomas Röhler erklärte den Kindern, dass er sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit nimmt für seine Frühstückseinheit. 2016 war er mit 90,30 Meter Olympiasieger in Rio de Janeiro geworden. Hoffnungen der Runde, dass ein Teil des gesunden Frühstücks noch als leckere Mittagsnachtisch dienen könnte, erfüllten sich nicht. Es schmeckte einfach zu gut, was auch an den Zutaten Zimt und Zucker gelegen haben könnte.