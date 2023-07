Fuchsien-Freunde holen sich für Börse am Sonnabend in Jena Verstärkung

Jena. Veranstaltung des Landesvereins am Sonnabend auf dem Parkplatz der Gärtnerei Book in Jena.

Wir hoffen auf einen erfolgreichen Abschluss des Jahres“, sagte Ralf Voigt, Vorsitzender des Freundeskreises Thüringen der Deutschen Fuchsien-Gesellschaft beim Blick auf den kommenden Sonnabend. Von 9 bis 14 Uhr veranstaltet die Interessengemeinschaft auf dem Parkplatz der Gärtnerei Boock in der Stadtrodaer Straße in Jena ihre jährliche Fuchsienbörse.

Mit im Boot sind – wie schon 2022 – die Familie Dietze aus Hohenmölsen mit ihren Zimmerpflanzen und zum ersten Mal vier Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, Ortsgruppe Gera. „Damit haben wir ein buntes Feld zusammen gestellt, das den einen oder anderen Gast mehr anziehen sollte“, sagte Voigt. Die Bedingungen vor Ort beschrieb er mit dem Wort „Klasse“. „Herr Boock unterstützt uns als Gastgeber. Er verlangt von uns keinerlei Standgebühren.“

Für Voigt und Co. ist die bevorstehende Fuchsien-Börse bereits die fünfte Veranstaltung 2023. „Wir waren in diesem Jahr wieder thüringenweit unterwegs und haben in Weimar, Dornburg, Großlöbichau und Jena für unser Hobby geworben“, sagte er. Den insgeheim erhofften Mitglieder-Zuwachs für die Fuchsienfreunde gab es (noch) nicht. Es blieb bisher fast immer bei Gesprächen und Telefonaten mit Interessierten. Mit diesem Problem, Nachwuchs zu gewinnen, stehen die verbliebenen Mitglieder der Gruppe aus Thüringen nicht allein da. Das ist ein Problem mit dem die Deutsche Fuchsiengesellschaft bundesweit zu kämpfen hat.„Im August ist in Mannheim wieder die Jahreshauptversammlung der Deutschen Fuchsiengesellschaft. Wenn man sich dort umschaut, wird schnell deutlich: Die Mitglieder werden immer älter, viele davon sind schon 80 Jahre und älter. Irgendwann werden sie ihre Sammlungen abgeben müssen“, sagte der Mann aus Jena.

Das Vereinsleben des Freundeskreises Thüringen wird seit geraumer Zeit fast nur noch durch das Ehepaar Voigt aus Jena hoch gehalten.„Meine Frau und ich sind beide 70 Jahre alt. Wir sind beide gesund. Deshalb sind wir zuversichtlich für die nächsten Jahre. Erzwingen kann man es nicht. Man braucht manchmal auch Glück, um neue Mitstreiter zu finden“, sagte Ralf Voigt. Bis zum 22. September stellen die Thüringer Fuchsienfreunde noch Pflanzen im Zeitzgrund bei Stadtroda aus. „In diesem Jahr hatten wir zwar etwas weniger Platz zur Verfügung. Dennoch bereichern unsere Pflanzen die Ziegenmühle“, sagte Voigt. Die Pläne für 2024 liegen bereits in der Schublade. Ralf Voigt wird auch dann wieder für die Fuchsien unterwegs sein.

Fuchsien-Börse, Sonnabend, 22. Juli, 9 bis 14 Uhr, Parkplatz der Gärtnerei Boock in der Stadtrodaer Straße.