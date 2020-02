Führungen in Jena: Zwischen Breitem Stein und Abbe-Tempel

Es ist eine Erfahrung, von der Gästeführer ein Lied singen können: Oft bestätigen Teilnehmer von Führungen zum Schluss, dass sie als Einheimische tatsächlich noch etwas Neues hinzugelernt haben, was sie bisher noch nicht gewusst hätten. Darauf setzen die Jenaer Gästeführer auch am 21. und 22. Februar, wenn sie anlässlich des Weltgästeführertags zu ihren Lieblingsorten einladen.

In der dunklen Kirche

Ausgewählt haben sie dafür acht Orte im Stadtzentrum, die alle nah beieinander liegen und daher auch gut zu Fuß erreichbar sind. Los geht es schon am Vorabend, wenn Uta Lörzer in die dunkle Stadtkirche bittet. Ab 18.30 Uhr führt sie mit einer großen Taschenlampe durch die Hallenkirche und stellt schlaglichtartig so manch interessante Kostbarkeit ihrem Publikum vor. Es ist die einzige Führung des Weltgästeführertages, für die man sich vorher anmelden muss. Bei allen anderen Führungen am Samstag, 22. Februar, ist das nicht nötig.

So kann man an jenem Samstag um 10 Uhr zum Treffpunkt Am Kreuz vor die Stadtkirche kommen und sich entscheiden, mit welchem Gästeführer man zu welchem Ziel geht. Zur Auswahl stehen der Collegienhof mit seiner universitären Vergangenheit, das Haus am Breiten Stein mit seinem Löwenbrunnen aus dem 17. Jahrhundert, der Garten des Frommannschen Hauses am Fürstengraben, das Accouchierhaus als Gründungsstätte der Jenaer Frauenklinik in der Jenergasse, aber auch der Anatomieturm, der einst zur mittelalterlichen Stadtbefestigung gehörte und auch als „Anatomisches Theater“ diente, den Johannisfriedhof, der sogar schon eine über 700 Jahre alte Geschichte hat, und der Ernst-Abbe-Tempel, jene Gedenkstätte für Ernst Abbe, die von Henry van der Velde entworfen und mit einer Büste von Max Klinger versehen wurde.

Appetit auf mehr machen

An all diesen Orten werden die Jenaer Gästeführerinnen und Gästeführer etwa eine Viertelstunde Interessantes zu erzählen haben – zur Historie und auch zu spannenden Storys, die damit verbunden sind. Dadurch, dass die Orte nicht weiter voneinander entfernt sind, können sich die Besucher auch noch für weitere Orte entscheiden. Denn die Führungen werden alle halbe Stunde an jedem der Orte wiederholt, und es bleibt eine Zeit von 15 Minuten, von einer Führung zur anderen zu gehen. Um 12 Uhr beginnen die letzten Vorträge an den genannten Orten. „Wir möchten unsere Einladungen zum Weltgästeführertag als Schnupperangebote verstehen“, sagt Uta Lörzer, Vorsitzende des Jenaer Gästeführervereins. Man wolle gewissermaßen Appetit darauf machen, auch einmal an einer richtigen Stadtführung teilzunehmen, von denen es thematisch recht differenzierte Offerten gibt.

Die Teilnahme an den Schnupperführung sind am 21. und 22. Februar alle kostenfrei. Man möchte aber um Spenden bitten. Die sollen zum denkmalgerechten Erhalt eines der acht Objekte des Weltgästeführertag verwendet werden, hieß es bei den Jenaer Gästeführern. Welches, das soll noch entschieden werden.

Anmeldungen für die Führung in der dunklen Stadtkirche (21. Februar): 03641/448658 oder jena4you@googlemail.com. Alle anderen Führungen am 22. Februar frei besuchbar.