Fünf Ensembles und eine Kirche: Festtage der Chöre auf der Leuchtenburg bei Kahla

Seitenroda. Die Leuchtenburg lädt zu den Festtagen der Chöre ein. Klassisches, Gospels, Popsongs: Eine Vielfalt wird geboten.

Schon 1920 begann die Tradition, auf der Leuchtenburg Lieder zu singen. Vom 20. bis zum 22. Oktober ist es nun wieder soweit – und die Festveranstaltung, die dieser Tradition gewidmet ist, findet zum fünften Mal statt. Die Leuchtenburg lädt zu den Festtagen der Chöre ein.

Am vierten Oktoberwochenende finden täglich 14 Uhr und am Samstag sowie Sonntag zusätzlich auch 16 Uhr Chorkonzerte statt. Regionale und überregionale Chöre zeigen in der Porzellankirche ihr Können. Die Veranstaltungen sind kostenfrei, lediglich der reguläre Eintrittspreis für Burg und Ausstellung ist zu entrichten.

Den Auftakt am Freitag, 20. Oktober, gestaltet der Chor des Gymnasiums Fridericianum Rudolstadt. Die Chormitglieder singen deutsche und englischsprachige Popsongs. Am Samstag, 21. Oktober, begeistert ab 14 Uhr der Handwerkerchor Dermbach und entführt in die thüringische Rhön. Das Ensemble pflegt vor allem das deutsche Liedgut wie Heimatlieder, Liebeslieder, Trinklieder, hat aber auch internationale Titel im Repertoire.

Ab 16 Uhr entführt der Philharmonische Chor Weimar ins klassische Liedgut, Opernchöre sowie in geistliche und zeitgenössische Werke.

Am Sonntag, 22. Oktober, ab 14 Uhr tritt der Aequalis Frauenchor auf. Er überrascht mit einem umfangreichen, überwiegend a cappella gesungenen Repertoire. Ab 16 Uhr präsentiert der Gemischte Chor Dreiklang aus Bad Lobenstein mehrstimmige Musikstücke aus dem Volksliedbereich, Gospels und Spirituals, moderne Chormusik, aber auch Arrangements aus den Bereichen der Pop-Musik und Musicals.

Tickets können erworben werden unter leuchtenburg.ticketfritz.de.