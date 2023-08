Fünf Tipps für Jena für das kommende Wochenende

Traditionelle schwedische Musik, Punk und Ska für Kinder oder doch lieber eine Zeitreise mit Napoleon: Das Wochenende bietet einiges.

Tipp 1 Die Sommervariante heißt: Kirchgartenkonzerte. Am Freitag ab 19 Uhr spielt das Duo „Sveriges Vänner“ traditionelle schwedische Tänze und Lieder. Und ganz nebenbei erfahren Besucher der Kulturkirche Löbstedt einige Geschichten aus dem sagenumwobenen Land.

Tipp 2 Von Freitag bis Montag ist Kirmes in Milda. Am Freitag heißt es zum Beispiel ab 20 Uhr Jugendtanz mit „Swagger“. Den Schlusspunkt setzt am Montag ab 14 Uhr ein Seniorennachmittag mit Saitenwusel Bernd Rudolf.

Tipp 3 Wie das Kultur-Arena-Team Jonny Karacho anmoderiert? Genial! Als der diplomierte Sozialarbeiter nämlich Vater wurde, verstaubten die eigenen Platten im Regal, und fortan tönte aus den Boxen nur noch die Frage „Wer will fleißige Handwerker sehen?“ „Das kann so nicht weiter gehen“, schrie Jonny Karacho und griff sich die Gitarre. Mit einer Mischung aus Folk, Ska, Pop und Punk erschuf er Songs, die eine neue Note in der Kindermusiklandschaft setzten. „Punkrock für Kids“ heißt es am Sonntag ab 15.30 Uhr in der Kinderarena.

Tipp 4 „Napoleon – Und die Sterne seiner Zeit“ geht frische Wege und erzählt die Geschichte Napoleons anhand modernster Technik neu: Besucher tauchen ein in die Welt des Jahres 1806. Geschichte wird so fast hautnah erlebbar durch die multi-mediale Full-Dome-Rekonstruktion – und zwar am Samstag ab 19 Uhr im Zeiss-Planetarium.

Tipp 5 Mit dem Stadtmuseum können Kinder einen wunderbaren Vormittag erleben. Denn gemeinsam geht es am Sonntag ab 10.15 Uhr auf die Suche nach den Sieben Wundern Jenas. Start des Stadtspaziergangs ist vor dem Museum am Markt 7. Endpunkt ist am Saaleufer an der Camsdorfer Brücke. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 6 Jahren. Unter 12 Jahren ist die Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich.