Für eine Jenaer Familie sind Feuerwehrleute Helden

Es mag äußerlich ein Weihnachtspäckchen gewesen sein, wie viele. Auch der Inhalt entsprach ganz der Adventszeit: frisch gebackene Weihnachtsplätzchen. Doch der beiliegende Brief, machte das Päckchen zu etwas Außergewöhnlichem – zu einem Dankeschön für eine Lebensrettung. Empfänger dieser Postsendung war die Freiwillige Feuerwehr Lützeroda, die vor gut drei Jahren mit anderen Wehren und Medizinern einen Menschen aus einem verunglückten Auto befreit hatte.

Schauen wir zurück auf jenen kalten und regnerischen Novemberabend 2016. Es war nach 17 Uhr und stockfinster, wie sich Fabian Franke erinnert. Der junge Mann der Feuerwehr Lützeroda, bei dem an diesem Abend der Alarmruf ebenso einging wie bei der Berufsfeuerwehr Jena und bei den freiwilligen Feuerwehren von Isserstedt und Großschwabhausen, setzte sich mit Kameraden der anderen Wehren sofort in Bewegung.

Auf der Landstraße zwischen Münchenroda und Großschwabhausen war ein Auto voll gegen eine Baum gekracht. Der Fahrer, der auch einziger Insasse war, schien schwer verletzt zu sein und war eingeschlossen im total verkeilten Wagen.

Solch dramatischen Einsatz lange nicht erlebt

„Es war ein schwieriger Rettungseinsatz“, erzählt Franke: „Wir mussten den Verletzten sichern und warm halten. Ein Bein war eingeklemmt, was wir befreien mussten: Dann wurde das Unfallauto durch zwei Löschfahrzeuge und starken Seilen auseinandergezogen, so dass der Mann frei kam und ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Erfahrene Kollegen von der Berufsfeuerwehr und von den freiwilligen Wehren haben mir gesagt, dass sie so einen dramatischen Einsatz auch lange nicht erlebt hätten.“

Die Rettung habe über eine Stunde gedauert, weiß Franke noch heute gut, aber alle seien glücklich gewesen, dass sie helfen konnten.

Der Einsatz lohnte sich tatsächlich: Der Mann am Lenkrad des verunglückten Autos überlebte. Und damit kommen wir zurück zum Päckchen mit dem Brief. Darin schreibt Familie Schorcht: „Seit drei Jahren seid ihr nun unserer persönlichen Helden, und wir haben euch nicht vergessen … Alles ist gut ausgegangen. Nachdem ihr unseren David gemeinsam mit den anderen Kameraden gerettet habt und David sich in der Klinik und der Reha erholt hat, hat er sich mittlerweile wieder in das alltägliche Leben und die Arbeit zurückgekämpft.“ Eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit wünscht die Familie den Kameraden.

Anerkennung, die von Herzen kommt, für ehrenamtliche Arbeit

So etwas berührt einem schon sehr, sagt auch der Vater des jungen Feuerwehrmannes, Reinhard Franke, der selbst seit vielen Jahren in der Lützerodaer Wehr dabei ist und ergänzt: „Es passiert nicht oft, dass unsere ehrenamtliche Arbeit so eine Anerkennung erfährt, die wirklich von Herzen kommt.“

Und die beiden Frankes hoffen, dass auch von politischen Verantwortungsträgern dieser ehrenamtliche Einsatz mehr gewürdigt wird – zum Beispiel durch den baldigen Beginn des jahrelang versprochenen neuen Feuerwehrgerätehauses in Lützeroda.