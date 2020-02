Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für gesündere Studenten und Wissenschaftler

Kennen Sie das Gefühl, auf Arbeit manchmal vor lauter E-Mails, Anrufen und Unterbrechungen kaum noch Gelegenheit zu haben, die eigentlich wichtigen Dinge zu erledigen? Auch Wissenschaftlern und Hochschulmitarbeitern geht das oft so. So war Stress in der digitalen Lernwelt wichtiger Teil der Fachtagung „Arbeit 4.0: Gesund arbeiten im Wandel der Arbeitswelt“ auf den Dornburger Schlössern am Mittwoch. Die Initiative „Von Hochschule für Hochschule“ hatte dazu eingeladen – in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse, die den Austausch zwischen allen staatlichen Thüringer Hochschulen mit 300.000 Euro aus einem Präventionstopf bis ins Jahr 2022 fördert. Ziel ist, körperlichen und seelischen Erkrankungen vorzubeugen. Gerade letztere haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen.

Störungen abstellen kann bereits helfen Volker Busch gehörte zu den Referenten. Der Neurologe und Psychiater sagte, vor allem in großen Firmen werde öfter Wert gelegt, zwischen Phasen von Konzentration und Fokus auch Phasen der Entspannung zu legen. Gerade Google oder Facebook wüssten genau, dass ihre Produkte dazu führten, dass Menschen Schwierigkeiten hätten, wirklich loszulassen und dem Kopf Entspannung zu geben. Daher gelte bei denen die Mittagspause als smartphone-frei. Längst sei nachgewiesen, dass man für produktives Arbeiten ständige Unterbrechungen und Ablenkungen abstellen müsse. „Schon eine Stunde wirklich tiefes Arbeiten hilft da.“ Zwar könne man Anrufe von außen nicht steuern – aber E-Mails könne man auch später lesen und intern etwa zwischen 10 und 11 Uhr keine internen Anrufe im Unternehmen oder einer Verwaltung zulassen. Dass die Produktivität und auch die Zufriedenheit der Betroffenen steige, sei längst nachgewiesen. Derlei Hinweise können nun alle Hochschulen in Thüringen aufgreifen, sagte Andrea Krieg, Projektleiterin der Initiative „Von Hochschule für Hochschule“. Erkenntnisse im Gesundheitsmanagement soll aber keine Hochschule für sich behalten. „Wir haben das seit 2011“, berichtet sie. Es soll deutlich über Sportangebote hinausgehen. So könnten Studenten auch darin ausgebildet werden, mit Stress umzugehen und ihn zu vermeiden – ohne Produktivität aus den Augen zu verlieren. Dazu tauscht man sich regelmäßig aus – wie jetzt in Dornburg.