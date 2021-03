Für Kahla gibt es einen Coronatest-Termin

Kahla. Für einen Tag lang, am 23. März, wird in Kahla die Möglichkeit eines kostenfreien Corona-Schnelltests angeboten.

Auch in Kahla können sich Bürger vorerst einmalig kostenlos auf Corona testen lassen. Am Dienstag, 23. März, ermöglicht das DRK Jena zusammen mit der Stadt Kahla und der Wohnbaugesellschaft mbH die Testung. Fachpersonal führt ab 14 Uhr in der Begegnungsstätte der Wohnbau (Erdgeschoss), Roßstraße 38, die Tests durch. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich.