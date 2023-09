Für letzte Wünsche sterbenskranker Menschen erlaufen Montessori-Schüler in Jena 14.262 Euro

Jena. Zwei 15-Jährige organisierten einen Spendenlauf zugunsten des ASB-Wünschewagens – mit überwältigendem Erfolg. Welche beiden letzten Wünsche demnächst von einem Teil des Geldes erfüllt werden.

Sie wollen noch ein letztes Mal das Meer sehen oder vielleicht nur den eigenen Garten oder die Familie: unheilbar kranke Menschen, deren Diagnose mit einer verkürzten Lebenserwartung einhergeht, haben bisweilen letzte Wünsche, die aus finanziellen oder medizinisch-organisatorischen Gründen nicht mehr erfüllt werden können. Die Schülerinnen und Schüler der Jenaer Montessorischule liefen am Mittwoch, 27. September, ausdauernd Runden auf dem Sportplatz am Jenzig und sammelten so eine überwältigend hohe Spendensumme von 14.262 Euro, damit sterbenskranken Menschen ihre letzten Wünsche erfüllt werden können.

Der Erlös des Schulspendenlaufs geht konkret an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB): 44 Ehrenamtler – Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern – sind mit ihm in Thüringen freiwillig im Einsatz, um letzte Wünsche zu erfüllen. Die 15-jährigen Schülerinnen Rianna Edelhof und Mathilda Herold hatten die Idee für die Aktion und übernahmen Planung und Organisation eigenständig. „Wir wussten nicht, auf was wir uns da einließen. Es war mit sehr viel Arbeit verbunden“, sagt Rianna. Planung, Organisation, Anschreiben verfassen, die Schulleitung von dem Spendenlauf überzeugen, alle Schüler einbeziehen und unzählige Mails schreiben und verschicken: „Dass wir das alles hinbekommen haben, freut uns“, sagt Mathilda. Mit einer so hohen Summe allerdings hatten die beiden jungen Frauen nicht gerechnet und sind nun überglücklich. Die Arbeit habe sich gelohnt.

Volksbank spendet 1000 Euro extra

328 Schülerinnen und Schüler nahmen am Spendenlauf teil. Sportlehrer Marco Feiler, der das Projekt mitbetreute, freut sich riesig über die „grandiose“ Spendensumme und kann es noch gar nicht glauben. „Das müssen wir als Schule feiern.“ Die Summe wird sich am Donnerstag, 28. September, noch weiter erhöhen: Dann laufen die Erst- bis Drittklässler weitere Spendenrunden.

Die beiden Montessori-Schülerinnen haben auch die Volksbank als Sponsor gewinnen können und konnten bereits in der vergangenen Woche 1000 Euro für den Wünschewagen entgegennehmen. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

„Wir hatten auch nach größeren Sponsoren gesucht“, sagt Rianna. Die Volksbank habe sich dabei bereit erklärt, das Projekt zu unterstützen und bereits in der vergangenen Woche 1000 Euro für den Wünschewagen übergeben. „Besonders schön fanden wir, dass es eine Spendenaktion ist, die von Schülerinnen initiiert wurde“, sagt Volksbank-Vorstand Falko Gaudig.

Musical in Hamburg und schwerelos im warmen Wasser treiben

Damit kann die Montessorischule den Wünschewagen insgesamt mit 15.262 Euro unterstützen. Auch Inka Fritsch, Geschäftsstellenleiterin des ASB-Kreisverbandes Jena und Koordinatorin für die letzten Wünsche, ist von der Summe ganz überwältigt und bedankt sich bei den Schülern und Schülerinnen der Montessorischule. „Von dem Geld werden die kommenden Fahrten mitfinanziert“, sagt sie.

Der nächste Einsatz werde für eine junge Frau Anfang 30 organisiert, deren Lebenserwartung bei vier Jahren liege. „Ihr Wunsch ist es, noch einmal mit einer Freundin nach Hamburg zu einem Musical zu fahren.“ Ein weiterer Einsatz sei für einen Mann Mitte 30 geplant, der an einer Erbkrankheit leide, sagt Frisch. „Sein Vater und sein Bruder sind bereits daran verstorben. Er wünscht sich als Gelähmter noch einmal in einer Therme baden zu gehen und so das Gefühl der Schwerelosigkeit und eine gewisse Schmerzlinderung zu erfahren.“

Der Jenaer Wünschewagen ist ihr „Lieblingskind“