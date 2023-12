Für Menschen, die nicht wissen, ob dies ihr letztes Weihnachtsfest ist

Anna-Lena und Mia (von rechts) haben die Spenden-Tombola am Adolf-Reichwein-Gymnasium organisiert. Am 19. Dezember übergaben die Schülerinnen den Erlös zur Unterstützung des Wünschewagen-Projekts an Inka Fritsch und Ramona Edelhof vom ASB-Kreisverband Jena. Schulleiterin Regine Emmrich ist stolz auf ihre Schülerinnen.

Jena Schülerinnen vom Adolf-Reichwein-Gymnasium haben eine Spendenaktion für den Wünschewagen des ASB organisiert

Schulleiterin Regine Emmrich ist begeistert vom Engagement der beiden Zehntklässlerinnen. Die 16-jährige Mia und die 15-jährige Anna-Lena vom Adolf-Reichwein-Gymnasium haben am 12. Dezember selbstständig einen Schul-Weihnachtsmarkt organisiert. Dieser war verbunden mit einer Spendenaktion für den Wünschewagen des ASB. Der Wünschewagen erfüllt schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch.

„Wir wollten dieses lokale Projekt unterstützen“, sagt Mia. Also betteten die jungen Frauen in den Schul-Weihnachtsmarkt eine Tombola ein. „Es gab alles Mögliche zu gewinnen – viele Schülerinnen und Schüler haben etwas beigesteuert“, sagt Anna-Lena. Aber auch in Jenaer Geschäften und Restaurants warben die Schülerinnen um Unterstützung für das Spendenprojekt und konnten so weitere Preise für die Tombola anbieten. Unter anderem das Turmrestaurant Scala und die Thalia haben Hauptpreise beigesteuert.

Am 19. Dezember konnten die beiden Gymnasiastinnen 680 Euro an Inka Fritsch und Ramona Edelhof vom ASB-Kreisverband Jena überreichen. Ob in diesem Jahr noch letzte Wünsche erfüllt werden, sei noch nicht ganz klar, sagt Inka Fritsch. Doch im Januar soll eine an Parkinson erkrankte Frau zu einem Konzert von „Fantasy“ in Suhl begleitet werden. Außerdem gebe es den Wunsch eines Hochzeitspaares, den sterbenskranken Braut-Vater an der Feier teilhaben zu lassen. In diesem Jahr seien etwa 27 Wünsche von sterbenskranken Menschen erfüllt worden, sagt Inka Fritsch, die sich sehr über die Spende der Schülerinnen freut.