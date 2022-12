Fürstengraben in Jena wieder frei

Jena. Jenaer Verkehrsader wieder befahrbar

Mit dem Fürstengraben in Jena wird ab Dienstag, 13. Dezember, gegen 12 Uhr wieder ein wichtiger Abschnitt der B7 beidseitig für den Verkehr freigegeben. Lediglich in der Schlossgasse wird noch eine Baugrube notwendig sein, die aber umfahren werden kann. Der Gehweg am Botanischen Garten bleibt noch gesperrt. Hier kann auf den gegenüberliegenden Gehsteig ausgewichen werden. Die Umleitung für die Autobahn wird deaktiviert. Damit entfällt endlich eine große Verkehrsbehinderung in Jena.