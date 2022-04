Solche Aufkleber könnte man in Jena nun öfter an Fahrrädern finden.

Fundräder werden in Jena nicht per se verschrottet

Jena. Neue Regelung zum Umgang mit Fundrädern: Jena gibt Räder nicht mehr an ÜAG. Versteigerungen wird es dennoch weiterhin geben.

Die Nachricht, dass es bei der Überbetrieblichen Ausbildungsgesellschaft (ÜAG) keine Fahrradversteigerungen mehr geben soll und Fundräder zukünftig von der Stadt verschrottet werden, löste in den sozialen Medien Unverständnis aus: „Soviel zum Thema Nachhaltigkeit“, ist da zu lesen.

Doch Fahrräder fürs kleine Portemonnaie kann man bei der ÜAG auch weiterhin ersteigern, sagt Michael Strosche von der ÜAG. Bereits im Mai sei die nächste Versteigerung auf dem Gelände am Steinbach in Löbstedt geplant. Versteigert würden Räder aus Wohnungsauflösungen oder auch Räder, die der ÜAG vorbeigebracht werden, da sie nicht mehr genutzt würden.

Problem: Mangel an Bastler

Von der Stadt allerdings erhalte die ÜAG tatsächlich keine Räder mehr. Zwischen 100 und 200 Fundräder erhielt die ÜAG vom Kommunalservice (KSJ) jährlich. In der ÜAG-Werkstatt wurden die vom KSJ eingesammelten Räder aufbereitet und wieder fahrtüchtig gemacht: Beleuchtung, Bereifung, Sättel und Bowdenzüge. Das Problem: Mangel an Bastlern, die die Fahrräder wieder fit machen können. Früher habe man hier Menschen vom zweiten Arbeitsmarkt einsetzen können, so Strosche. Doch die Arbeitsmarktsituation habe sich verändert. Die Masse an Fundrädern von der Stadt habe man schlicht nicht mehr bewältigen können, so Strosche.

Mit der neuen Fahrrad-Entsorgungsregelung der Stadt werden die Fundräder nun zunächst mit einem Aufkleber versehen, auf dem der Besitzer aufgefordert wird, sein Rad mitzunehmen. Dabei gebe es drei Kategorien: Sei ein Fahrrad offensichtlich schrottreif, werde es nach Ablauf einer vierwöchigen Frist entsorgt. Seien die Fahrräder noch nutzbar, gelte eine Frist von sechs Monaten, ehe die Räder vom KSJ abgeholt werden.

Fahrräder, die beispielsweise Fluchtwege versperren oder anderweitig eine Gefahr darstellen, gehören in die dritte Kategorie und können direkt abtransportiert werden, ein Zettel am Fundort weist den Besitzer auf den Verbleib des Rades hin. „Unser erstes Ziel ist es natürlich immer, den Besitzer des Rades zu finden“, sagt Ordnungsdezernent Benjamin Koppe auf Nachfrage.

Die neue Fundrad-Entsorgungsregel gilt seit Anfang des Jahres. Seit dieser Zeit, so teilt Koppe mit, seien 89 Fundräder festgestellt worden. 17 davon wurden sichergestellt und im Keller des Gefahrenabwehrzentrums aufbewahrt – je nachdem, ob fahrtüchtig oder schrottreif, für vier Wochen oder aber für sechs Monate. 15 Räder wurden bereits vom KSJ entsorgt. Eines sei bei der Nachkontrolle nicht mehr vor Ort gewesen, und 56 seien noch in Nachkontrolle, von diesen sind 16 Räder demnächst zur Verschrottung vorgesehen.

Fahrräder als Spende

An diesen Zahlen wird deutlich: „Nicht jedes Fundrad wird einfach verschrottet“, sagt KSJ-Werkleiter Uwe Feige. „Wir sind ja bereits im Spendenbereich tätig.“ Seit geraumer Zeit werden auf dem Wertstoffhof in der Löbstedter Straße beispielsweise auch Möbel und Haushaltsgegenstände gelagert, mit denen Wohnungen für ukrainische Geflüchtete ausgestattet werden können. Eine große und eine kleinere KSJ-Halle wurden dafür freigeräumt. Hier sei auch Platz für die Fundräder, die noch nutzbar seien.

Mit Blick auf einen Artikel über das Otto-Schott-Gymnasium, an dem Schüler einen Fahrradverleih mit angeschlossener Werkstatt etablieren wollen, sagt Benjamin Koppe, er könne sich auch eine Kooperation mit solchen Initiativen vorstellen.