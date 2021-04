Fußgängertunnel in Jena-Göschwitz wird gesperrt

In Jena starten in der kommenden Woche drei neue Baustellen.

Jena. Stauvorschau: Hier wird in der kommenden Woche gebaut.

Neue Baustellen in Jena sind in der kommenden Woche:

Vollsperrung des Fußgängertunnels „Unter der Kirche“ in Göschwitz von Montag, 19. April, bis zum 31. Juli wegen Tiefbauarbeiten. In dieser Zeit ist der Fußgängertunnel in Höhe Parkstraße gesperrt und der Radweg an der Bahn zu nutzen.

An der Kreuzung Fischergasse/Am Eisenbahndamm kommt es am Mittwoch, 21. April, in der Zeit von 8 bis 14.30 Uhr zu Änderungen an der Ampelsteuerung.

Rosa-Luxemburg-Straße, Höhe Hausnummer 34: Donnerstag, 22. April bis 5. Mai; Erneuerung eines Stromhausanschlusses. Die Erreichbarkeit der hinter der Baustelle gelegenen Grundstücken wird ermöglicht.

Bohrungen auf dem Eichplatz

Die Firma Strabag Real Estate startet Baugrunduntersuchungen für das Baufeld A am Eichplatz. Hierzu sind Bohrungen geplant, die etwa vier Wochen andauern. In dieser Zeit sind anteilige Sperrungen des Eichplatzes notwendig.

Die beauftragte Firma ist angehalten, Beeinträchtigungen für Anwohner auf ein Minimum zu beschränken und die Arbeiten in den gesetzlich vorgegebenen Tageszeiten zu realisieren.

Informationen zum genauen Beginn der Bohrungen wird es auf der eingerichteten Projektseite „Eichplatzareal“ geben.