Futter für Leseratten ist gerade in Corona-Zeiten wichtig

Dornburg-Camburg. In Dornburg halten drei ältere Damen auch in Corona-Zeiten die kleine Bibliothek offen, weil sie für manche die einzige Verbindung zur Welt ist.

Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, greifen mehr Menschen zu einem Buch. Auch in normalen Zeiten. Seit das Corona-Virus Groß und Klein noch mehr an Zuhause bindet, weil Gaststätten und Theater geschlossen, Weihnachtsmärkte gar nicht erst aufgebaut und Vereinsaktivitäten extrem eingeschränkt sind, haben sie plötzlich noch mehr Zeit. Zeit, allein oder beim Vorlesen gemeinsam mit Bücherhelden Abenteuer zu erleben oder in fremde Welten einzutauchen, Weihnachtsfilm-Klassiker anzuschauen oder Weihnachtsdekoration zu basteln. Wenn dafür der eigene Bücherschrank nicht das Passende hergibt, bietet sich die nächstgelegene Bibliothek als Alternative an.