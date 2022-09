Gäste auf dem Jenaer Marktplatz singen mit, die Ukulele dabei

Jena. 1. Thüringer Ukulelefest trägt zum Finale des Altstadtfestes bei. Bei Workshops sogar Besuch aus Frankreich

Philipp Schäffler war am Wochenende von guten Gefühlen fast ein bisschen übermannt. Der promovierte Musiklehrer des Christlichen Gymnasiums hatte gemeinsam mit Jan Haasler (Erfurt) nach Jena zum 1. Thüringer Ukulelefest geladen – das mit einer schönen Vorgeschichte verbandelt ist. Zu Beginn der Pandemie initiierte Schäffler Online-Tutorials mit Projektnamen wie „Jena und die Welt lernen Ukulele“ und „Ukulele lernen in Zeiten der Coronakrise“. Die Resonanz sei enorm gewesen. „Ich hatte Videos mit bis zu 10.000 Klicks.“

Nun war es spannend für ihn zu sehen, wie viele Leute es beim Ukulelefest auf sich nehmen, das Üben am kleinen Vier-Saiten-Instrument zu vertiefen in sechs Workshops „von Anfänger bis Fortgeschrittene“. 50 Frauen und Männer kamen ins Gymnasium, was über Schäfflers Erwartung lag. „Aus ganz Deutschland und einer sogar aus Frankreich.“ Er habe es zudem genossen, dass sechs Leute in einem „Orga-Team“ halfen.

Zu den Workshop-Teilnehmern gehörten Silke Aepfler, die Kreisvorsitzende des Blinden- und Sehbehinderten-Verbandes, und ihre Gefährtinnen Peggy Jacob und Cornelia Höhn, die ebenfalls sehbehindert sind. Silke Aepfler berichtete, dass sie und ihre Mitstreiterinnen per Whatsapp von einer Lehrerin den Tipp für das Ukulele-Projekt bekommen hätten. Sie selbst übe seit drei Jahren Gitarre, singe sehr gern. Aber: Sie könne auf der Gitarre „nur“ Melodie spielen. „Ich krieg die Griffe für die Akkorde nicht hin.“ Das sei auf der Ukulele leichter möglich. Peggy Jacob sieht noch einen Vorteil in der kleinen Ukulele: „Man kann sie überall hin mitnehmen.“

Das Ukulelefest mündete am Sonntag im Konzertprogramm auf der großen Bühne des Altstadtfestes. Herzstück war das Mitmachkonzert. Und was für ein Bild: Schäffler auf der Bühne, der mit seinen Schülern große Songs anstimmte. Dann das mitsingende Marktpublikum. Viele Leute hatten eine Ukulele dabei. Mehr Bilder im Internet unter ...