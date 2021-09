Gartenhütte abgebrannt - Baukran beschädigt - Kind und zwei Personen nach Unfällen im Krankenhaus

Zöllnitz. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Gartenhütte brennt

Eine hölzerne Gartenhütte fing in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Zöllnitz Feuer. Die Hütte brannte vollständig aus und so entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro.

In der Hütte waren diverse Garten- und Heimwerkerutensielen gelagert. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bisher noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen.

Baukran beschädigt

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte von einer Baustelle in der Frongasse in Jena einen Baukran funktionsuntüchtig gemacht. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Baugelände und durchtrennten verschiedene Starkstromkabel, welche sie im Anschluss mitnahmen. Der geschätzte Beutewert beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zwei Fahrradunfälle: Zwei Erwachsene und ein Kind im Krankenhaus

Einen Zusammenstoß zwischen einem 30-jährigen Radfahrer und einem Suzuki mussten am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte der Polizei Jena aufnehmen. Der junge Mann fuhr auf der Naumburger Straße auf dem linken Gehweg und radelte stadtauswärts. Der 54-jährige Autofahrer wollte aus dem Michael-Häusler-Weg auf die Naumburger Straße auffahren und übersah den Fahrradfahrer. Es kam zu Kollision, der Radler stürzte und wurde anschließend leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Nachmittag in der Wiesenstraße. Ein Mitsubishi-Fahrer wollte aus der Straße Am alten Gaswerk auf die Wiesenstraße auffahren und übersah den vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Radfahrer mit seinem zweijährigen Kind, welche die Straße auf dem Radweg kreuzten. Dabei kippte das Fahrrad um und der Zweijährige und sein Vater stürzten. Beide wurden zur Abklärung ins Klinikum gebracht.

"Sackgassen"-Schild geklaut

Unbekannte haben in Stadtroda bis zum 1. September, 20 Uhr, ein Verkehrszeichen "Sackgasse", welches am Anfang des Kirchweg aufgestellt war, entwendet. Der oder die Täter schraubten die Halterung des Verkehrsschildes auf und entnahmen die begehrte Scheibe. Anschließend entkamen die Langfinger unerkannt.

