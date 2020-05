Am Sonntagabend ist im Jenaer Stadtteil in Ammerbach, nordwestlich von Winzerla, ein Gartenschuppen vollständig ausgebrannt.

Jena. Im Jenaer Stadtteil in Ammerbach kam es am Sonntagabend zu einem Brand.

Gartenschuppen in Jena vollständig ausgebrannt

Am Sonntagabend ist im Jenaer Stadtteil in Ammerbach, nordwestlich von Winzerla, ein Gartenschuppen vollständig ausgebrannt. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Das Feuer griff auf einen Nadelbaum über, der in unmittelbarer Nähe zum Schuppen stand. Die Rinde des Baumstammes war bis in einer Höhe von zwei Metern verkohlt.

Warum es zum Brand kam, muss jetzt die Polizei im Nachgang ermitteln. Zur Schadenshöhe gab es keine Aussagen. Im Schuppen sollen sich Werkzeuge, Paletten und Regale befunden haben. Zum Einsatz kamen die Kameraden der Jenaer Berufsfeuerwehr, die mit drei Fahrzeugen vor Ort waren, sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Winzerla.

Zum Zeitpunkt der Alarmierung mussten die Einsatzkräfte zunächst von einem Heckenbrand ausgehen. „Ein Bürger hatte angerufen und einen Heckenbrand gemeldet. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass es ein Gartenschuppen war“, sagte Gesamteinsatzleiter Ralf Hertig von der Jenaer Berufsfeuerwehr nach Rücksprache mit seinem Kollegen vor Ort.

Die Löscharbeiten der Feuerwehrleute wurden von knapp 20 Bürgern verfolgt, die am benachbarten Hang und in sicherer Entfernung standen.