Gas und Bremse liegen nah beieinander: In Jena hat ein 81-Jähriger die Pedale verwechselt und dabei seine Frau angefahren.

Jena. Als seine Frau ihm als Einweiserin beim Einparkten in Jena-Lobeda half, beschleunigte der Fahrer anstatt zu bremsen und erfasste sie frontal.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gas mit Bremse verwechselt: 81-Jähriger fährt seine Frau um

Ein 81-jähriger Autofahrer in Jena-Lobeda, Salvador-Allende-Platz, hat auf einem Parkplatz seine Frau angefahren. Das teilt die Polizei in Jena mit. Ereignet habe sich der Vorfall am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei habe die Frau als Einweiserin beim Einparken fungiert. Der Fahrer habe Bremse und Gas verwechselt, wodurch das Auto beschleunigte und die Frau frontal erfasste. Mit Verletzungen sei sie anschließend ins Krankenhaus gekommen.

Nur kurz abgestellt: Diebe klauen Pkw in zehn Minuten

Pappel-Baumstamm in Rudolstadt brannte wohl schon lange Zeit