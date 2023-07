Gasleitung beschädigt: Sperrung und Busverspätungen im Zentrum von Jena

Bei Bauarbeiten am Roten Turm in Jena ist eine Gasleitung beschädigt worden.

Jena. Bei Bauarbeiten ist im Zentrum von Jena am Samstagvormittag eine Gasleitung beschädigt worden. Der folgende Einsatz führte zu Verspätungen im Nahverkehr.

Einsatzkräfte sind am Samstagvormittag zum Roten Turm in Jena ausgerückt. Dort war gegen 11 Uhr bei den derzeit laufenden Bauarbeiten an den Straßenbahngleisen ein Gas-Hausanschluss beschädigt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war daraufhin Gas ausgetreten.

Der Kreuzungsbereich zwischen Löbdergraben und Fischergasse wurde gesperrt, konnte nach kurzer Zeit aber wieder freigeben werden. Die Stadtwerke Jena hatten das Leck schnell abdichten können.

Aufgrund der Sperrung war es noch einige Zeit zu Verspätungenauf mehreren Buslinien gekommen. Anwohner waren während des Einsatzes gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Super-Sommerbaustelle am Roten Turm in Jena