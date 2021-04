Gasleitungen in Jenas Rudolstädter Straße werden erneuert

Jena. Die Stadtwerke Jena tauschen alle alten Stahlrohre gegen rostsichere Kunststoffrohre aus.

Die Stadtwerke erneuern die Gasleitungen in der Rudolstädter Straße in Winzerla. Die Arbeiten beginnen am Montag, 3. Mai, und werden voraussichtlich bis Ende Juni andauern. Es werden 225 Meter Gas-Niederdruckleitung ausgetauscht und elf Hausanschlüsse erneuert. Gearbeitet wird in der Rudolstädter zwischen An der Kelter und Am Kraftwerk unter halbseitiger Sperrung. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Die Baumaßnahme ist Teil des Stahl-Austauschprogramms Gas für Jena und Pößneck. Seit 2013 und voraussichtlich noch bis 2025 tauschen die Stadtwerke schrittweise die vorhandenen Gas-Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse aus Stahl gegen Leitungen aus Kunststoff aus.

Inzwischen wurden 40 Kilometer Niederdruck-Gasleitungen und rund 1600 Hausanschlüsse erneuert. Weitere elf Kilometer Leitungen stehen noch auf dem Plan. Die Stadtwerke investieren 24 Millionen Euro in das Programm.

Bei der Rohrnetzüberprüfung waren Anfang der 2000er Jahre an einigen der vor allem in der Vorwendezeit verlegten Stahlrohre mangelhafte Isolationen festgestellt worden. Solche Schäden können zur Durchrostung der Leitungen und zum Gasaustritt führen.

Um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, ersetzen die Stadtwerke die Stahlrohre gegen rostfreie Leitungen aus Kunststoff.

Eine Übersicht über alle aktuellen Baustellen der Stadtwerke und von Jena-Wasser mit den jeweiligen Ansprechpartnern findet sich unter www.stadtwerke-jena-netze.de/Baustellen.