Gastfamilien für Studenten aus dem Ausland gesucht

Mit Standorten in 126 Ländern ist Aiesec die weltweit größte jugendgeführte Organisation für Austauschprogramme junger Menschen zwischen 18 und 30. Gegründet wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1948 von drei Studenten aus Frankreich, Tschechien und Belgien, um internationale und kulturelle Interaktion zu fördern. Allein in Deutschland helfen in 37 Standorten mittlerweile etwa 1000 studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich mit, gelingende Austauschprojekte zu ermöglichen. Und auch in Jena hat Aiesec mit fast 40 Mitarbeitern bereits Fuß gefasst.

Die beiden Studierenden Alina Egiazarian und Proyush Shrestha sind durch Informationsstände der Friedrich-Schiller-Universität Jena auf Aiesec aufmerksam geworden und beschlossen, sich in der Organisation zu engagieren. Nun sind sie in einem von fünf Jenaer Aiesec-Teams, im IGV (Incoming Global Volunteer) aktiv. IGV ermöglicht ausländischen Studierenden, für drei bis acht Wochen Jena und Umgebung kennenzulernen und neue kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Das Angebot reicht von Start-Up-Praktika, Freiwilligenprojekten in den Bereichen Umwelt und Kultur bis hin zur Arbeit mit Kindern. Aber vor allem auch das Alltagsleben in Deutschland sollen die ausländischen Studierenden kennenlernen können.

„Das IGV-Projekt, Studenten und weitere junge Menschen von anderswo hier aufzunehmen, ist gerade noch in der Startphase“, sagt Proyush. Damit dieses aber vollständig in die Tat umgesetzt werden könne, sagt Alina, brauche es „Unterstützung auch von da draußen.“ Gefragt seien Gastfamilien, die interessierte Studierende aus zum Beispiel den Partnerländern Italien, Indien, der Ukraine und China gerne aufnehmen würden. „Es ist egal, ob Alt oder Jung, ob WG oder Familie“, fügt Alina hinzu, das Engagement und die Hilfsbereitschaft der Jenaer sei gefragt. „Man lernt so viel von einer neuen Kultur, wenn man viel Zeit in einer Familie statt einem Hotel verbringt“, weiß Proyush.

Kontakt: iglobalvolunteer.jena@aiesec.de

Stichwort: Aiesec wurde 1948 in Stockholm von Studenten der Wirtschaftswissenschaften aus sieben Ländern (Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Niederlande, Norwegen und Schweden) gegründet und wuchs innerhalb weniger Jahre zu einer globalen Organisation. Da sich im Laufe der Zeit der Fokus erweitert hat und auch Studenten anderer Studienrichtungen zu Aiesec gestoßen sind, wurde die Abkürzung (ehemals: Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) in den 1990er Jahren zum Eigennamen.