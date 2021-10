Gastspiel in Jena: Schlange stehen für andere Menschen

Jena. Dreimal „La Codista“ im Theaterhaus Jena

Das Theaterhaus Jena präsentiert am Donnerstag, Freitag und Samstag als deutschsprachiges Wunderbaum-Gastspiel „La Codista“ von und mit Marleen Scholten. Marleen Scholtens Monolog geht auf eine wahre Geschichte zurück: Der Mailänder Giovanni Cafaro, der seinen Job verloren hatte, versuchte, sich mit einer einzigartigen Geschäftsidee über Wasser zu halten: Er bot sich an, für andere Schlange zu stehen.

„La Codista“ ist ein sehr persönlicher Text über Identität und den Wunsch, ab und zu mal langsamer zu werden. Für dieses Projekt führte Marleen Interviews mit italienischen Bürgern darüber, was es bedeutet aufzuhören, und was sie von der Tätigkeit des Wartens halten. Und sie stellte sich persönlich in viele lange Schlangen, um sich dem Wartemechanismus zu unterziehen.

In den Warteschlangen trifft sie als professionell Wartende auf Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Sie alle finden sich an einem Ort mit einem Ziel wieder: Warten, bis sie an der Reihe sind. Für den Text gewann Marleen Scholten den nationalen Dramaturgiepreis „Antonio Conti“ in Italien.

Karten für die Vorstellungen am 14., 15. und 16. Oktober, 20 Uhr, verkauft die Tourist-Information Jena, eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse.