Geänderte Trinkwasserversorgung in Neuengönna und Golmsdorf

Die gewohnte Trinkwasserversorgung über das Wasserwerk Porstendorf ist von Donnerstag, 19. November, bis einschließlich Montag, 23. November, unterbrochen. Der Zweckverband Jenawasser muss Bauarbeiten durchführen, heißt es in einer Mitteilung. Haushalte in der Gemeinde Neuengönna sowie in Golmsdorf werden in diesem Zeitraum über das Wasserwerk Jenalöbnitz versorgt. Die Ortsteile Beutnitz und Naura (Gemeinde Golmsdorf) sind bereits grundsätzlich ans Wasserwerk Jenalöbnitz angeschlossen.

Es könne in den betroffen Orten kurzzeitig zu Druckschwankungen, leichten Trübungen und aufgrund der im Wasserwerk Jenalöbnitz erfolgenden Chlordesinfektion zu geruchlichen Veränderungen des Trinkwassers kommen. Diese sind nach Angaben von Jenawasser unbedenklich, das Trinkwasser könne ohne Einschränkungen verwendet werden.

„Anlass für die Umstellung ist der Rückbau eines inzwischen ungenutzten Tiefbrunnens auf dem Gelände des Wasserwerkes Porstendorf. Auf Anordnung der unteren Wasserbehörde soll die Bohrung aus dem Jahre 1971 verfüllt werden, um das Grundwasser vor möglichen Verunreinigungen zu schützen“, teilt der Zweckverband mit. Dabei müsse auch gesprengt werden, um unterirdische Bauteile zu beseitigen.

Aus Sicherheitsgründen schaltet der Zweckverband daher den in Betrieb befindlichen Brunnen ab. Die 1991 niedergebrachte Brunnenbohrung soll zugleich mit einer Kamera befahren und kontrolliert werden.