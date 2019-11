Geballte Informationen über alle Schularten in Jena

Mit der Schulmesse möchte die Stadt Jena Eltern bei der Schulwahl für ihre Kinder unterstützen. Seit 2011 sind allein vier neue Schulen in der Stadt entstanden.

Die nächste Schulmesse findet am Samstag im Volksbad statt. Mit ihr möchte die Stadt Jena Eltern bei der Schulwahl für ihre Kinder unterstützen. Seit 2011 sind allein vier neue Schulen in der Stadt entstanden. Besucher und Besucherinnen können sich auf der Messe an rund 40 Ausstellerständen über die verschiedenen Schularten der Stadt und unterschiedliche pädagogische Konzepte informieren.

Es sind alle staatlichen und freien Grundschulen, Gemeinschafts- und Gesamtschulen, Gymnasien sowie die drei staatlichen Berufsbildenden Schulen der Stadt vor Ort. Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie weitere Interessierte sind herzlich Willkommen. Mitarbeiter des Staatlichen Schulamtes Ostthüringen stehen auf der Messe für Fragen im Zusammenhang mit Schullaufbahnen und Inklusion zur Verfügung.

Das Team Familienservice der Stadt Jena berät zu Hortgebühren und Schüler-BaföG. Eine Vertreterin von Jenawirtschaft informiert zur Berufsorientierung und zum neuen Portal Jupiter; der JenaJobBlog wird ebenfalls vorgestellt.

Für eine Kinderbetreuung ist gesorgt. Sprachmittler unterstützen vor Ort. Die Schulmesse findet alle zwei Jahre statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Bildungsdezernent Eberhard Hertzsch wird um 10 Uhr die Messe eröffnen.

Samstag, 9. November, von 10 bis 14 Uhr, Volksbad, Knebelstraße 10