Am 13. April 1945 wurden die Zwangsarbeiter des ehemaligen Rüstungswerkes Reimahg bei Kahla von ihrem Leiden erlöst, ihre Lager im Leubengrund bei Kahla befreit. In einer kleinen Zeremonie am 76. Jahrestag der Befreiung der Lager gedachten Mitglieder der beiden Vereine, die sich dem Schicksal der Opfer der Nazibarbarei verbunden und verpflichtet fühlen, dieser Menschen aus neun Nationen.