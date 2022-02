Gedenken in Jena zu Luthers Sterbetag

Am 3. März 1522 fand in Jena die seltsame erste Begegnung des St. Galler Reformators Johannes Kessler mit „Junker Jörg“ statt. Kessler reiste vor 500 Jahren als 19-Jähriger mit einem Freund nach Deutschland, um in Wittenberg Luther zu treffen und zu erleben. Doch beide stießen schon vorher in Jena im Hotel „Schwarzer Bär“ auf den Mann, ohne zu wissen, wen sie vor sich hatten. Der Fremde gab sich als Junker Jörg aus und lud die beiden Schweizer Studenten zu einem Umtrunk ein. Erst in Wittenberg erkannten die Männer, dass es sich bei dem spendablen Fremden um Luther handelte.

Jena. Erinnerung in Jenas Stadtkirche an Luthers Sterbetag

„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!“, unter diesem Motto findet anlässlich Luthers Sterbetag am 18. Februar, ein besonderer Gottesdienst in der Stadtkirche St. Michael in Jena statt.

Vor 500 Jahren hielt die Reformation in Jena Einzug. Vor 500 Jahren übersetzte Martin Luther auf der Wartburg die Bibel ins Deutsche. Grundlage und Zentrum der Reformation war das Wort Gottes in der Bibel, die wie Luther meinte, in die Hand und in das Herz eines jeden Christenmenschen gehört. Darum übersetzte er die Bibel in eine für alle verständliche deutsche Sprache und kümmerte sich um das Schulwesen.

„Dem Volk aufs Maul schauen“, das war einer der Lutherischen Arbeitsgrundsätze. Deshalb ist seine Übersetzung immer noch so populär. Durch die Sprache der Lutherbibel hat sich unser Hochdeutsch herausgebildet. Auch ein Grund, nach 500 Jahren daran zu erinnern.

Freitag, 18. Februar, 18 Uhr,Stadtkirche Jena