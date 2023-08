Gedenktafel für Matthias Domaschk wird in Jena angebracht

Jena. Einweihung am Ort des früheren Wohnhauses „Am Rähmen 3“. Buch von Peter Wensierski gab den Impuls

Eine Gedenktafel wird am Ort seines ehemaligen Wohnhauses an Matthias Domaschk erinnern. Die Tafel wird am 25. August eingeweiht.

Von Dezember 1975 bis zu seinem Tod im April 1981 lebte Matthias Domaschk in Jena in einem Altbau mit der Adresse „Am Rähmen 3“. An dieser Stelle befindet sich heute ein Neubau der Jenawohnen GmbH.

Aufgrund einer im März 2023 erschienenen Veröffentlichung zur Biografie von Matthias Domaschk, „Jena-Paradies. Die letzte Reise des Matthias Domaschk“, verfasst vom Journalisten und ehemaligen Spiegel-Autor Peter Wensierski, entstand die Idee, eine Gedenktafel am Ort seines ehemaligen Wohnhauses zu installieren. Dieser Vorschlag entspreche auch einem langjährigen Anliegen der ehemaligen Lebenspartnerin von Matthias Domaschk und dem Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk”, informierte Jenawohnen am Mittwoch. Zusätzlich zur Gedenktafel wird eine Tafel angebracht werden, die weiterführende Informationen zum Leben von Matthias Domaschk enthält. Peter Wensierski wird zur Einweihung anwesend sein und aus seinem Buch lesen.

Matthias Domaschk war Teil einer Gruppe junger Erwachsener in Jena, die in den 1970er Jahren bis Mitte der 1980er Jahre eine starke, unangepasste Jugendszene in der DDR bildeten. Er gehörte zur offenen Jugendarbeit der evangelischen Kirche in Jena. Bei einer Bahnfahrt am 10. April 1981 nach Berlin wurde er zusammen mit seinem Freund Peter Rösch in Jüterbog festgenommen und zur Staatssicherheit nach Gera gebracht. Als die beiden am 12. April nach stundenlangen Verhören wieder freigelassen werden sollten, wurde Domaschk in seiner Zelle tot aufgefunden. Ein Prozess gegen verantwortliche Stasi-Funktionäre endete im September 2000 mit einer Geldstrafe und einem Freispruch.