Jena. In Jena wird an Enver Şimşek erinnert

Gedenktafel für NSU-Opfer: Ausschuss bestätigt Text

Der Kulturausschuss des Jenaer Stadtrates hat den Text für eine Gedenktafel am Enver-Şimşek-Platz beschlossen. Der Platz befindet sich oberhalb des Damaschkeweges in Jena-Winzerla.

Der 38-jährige Blumenhändler aus Hessen war am 9. September 2000 an einer Eingangsstraße in Nürnberg niedergeschossen worden. Enver Şimşek gilt als das erste Opfer der rassistisch motivierten Mordserie des rechtsterroristischen Netzwerks „Nationalsozialistischer Untergrund“, deren drei Haupttäter wie auch mehrere Unterstützter aus Jena stammen. Zwischen 2000 und 2007 wurden zehn Menschen am helllichten Tag an ihren Geschäfts- und Arbeitsorten ermordet.

Der Wortlaut der Tafel wurde intensiv diskutiert. Einstimmig beschlossen wurde nun ein Text, der aus den Geschehnissen die Verpflichtung ableitet, „zu erinnern, zu mahnen und allen rassistischen Tendenzen entschieden entgegenzutreten“. Der Text endet mit Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.