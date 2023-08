Gefährdung durch Steinschlag: Felswände im Jenaer Stadtgebiet sollen gesichert werden

Jena. Manche Felswände im Jenaer Stadtgebiet stellen eine Gefahr dar. Wo die Stadtverwaltung einen akuten Sicherungsbedarf sieht und rasch handeln will.

Wo der Fußgängerweg Am Schlossweidigt in die Göschwitzer Straße mündet, sieht die Stadt bei der Felswand einen akuten Sicherungsbedarf. Hintergrund sind die Gefahren, die durch einen Stein- und Blockschlag ausgehen. Der Kommunalservice Jena hat jetzt die Ausschreibung gestartet, um in dem Bereich eine Steinschlagbarriere zu errichten. Die Sicherung sei als Sofortmaßnahme eingestuft worden.

Die frei stehende Sandstein-Formation befindet sich im südlichen Stadtgebiet unweit der alten Burgauer Brücke. Die Felswand weist im Mittel eine Höhe von zehn Metern auf und läuft nach Norden hin aus.

Ähnlich die Situation an der Felsböschung „Am Mühlberg“. Auch hier sehen die Experten eine Gefährdung durch Stein- und Blockschlag, weshalb die Oberfläche vernetzt werden soll. Die 40 Meter lange Felsböschung befindet sich im westlichen Teil des Stadtgebiets an der Straße Münchenrodaer Grund am Abzweig Auf dem Forst.