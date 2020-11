Gefühlte Enteignungen in Jena-Südwest

Die Kritik an der Umlegung von Grundstücken in Jena-Südwest wächst exponentiell. Als zum ersten Mal im Orteilrat über das Thema informiert wurde, kamen vier Eigentümer. Bei der nächsten Sitzung waren es 15 Leute. Zum Vor-Ort-Termin am Montagabend erschienen fast 50 Menschen, die für 21 Eigentümergemeinschaften sprachen. Alle lehnen das Verfahren ab.

Der Stadtrat hatte im Juli ein Umlegungsverfahren gestartet. Am oberen Magdelstieg sollen etwa 30 Flurstücke unter den Eigentümern neu verteilt werden, damit bebaubare Grundstücke entstehen. In Jena fehlen bekanntermaßen Wohnungsbaugrundstücke. Weite Teile des Areals sind private Gärten. Dabei bedient sich die Stadtverwaltung eines Bebauungsplanes, der zuletzt 1939 geändert wurde, in dem von der Anwendung „bodenständiger deutscher Baukunst“ die Rede ist. Er wurde übergeleitet und gilt nach Auffassung der Stadtverwaltung weiterhin.

Beim Vororttermin auf Einladung des Ortsteilrates widersprachen die Anlieger Dingen, die in der Stadtratssitzung am 15. Juli von der Stadtverwaltung gesagt wurden, bevor eine Mehrheit der Stadträte eine Umlegungsanordnung aussprach. So soll es eine Information der Anlieger durch die Stadt im Vorfeld nicht gegeben haben. Viele sagten am Montag, erst in der Zeitung davon erfahren zu haben. Das erscheint ihnen wie eine kalte Enteignung.

Im Stadtrat hatte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) gesagt, dass es im Vorfeld Gespräche gab und dass nur einige wenige Anlieger die Erschließung des Gebietes verhindern. Beim Vorort-Termin stellte sich die Sache eher umgedreht dar.

Im Stadtrat hatte Linkspartei-Stadtrat Ralph Lenkert auf drohende soziale Härten hingewiesen und angeregt, sich die Sache über den Sommer noch mal anzuschauen und erst dann zu beschließen.

Gartenhaus auf eigene Kosten abreißen und dann neu aufbauen

Wie die sozialen Härten aussehen, war am Montag zu hören. Eine ältere Eigentümerin erzählte, dass sie auf ihrem Grundstück mit Baugenehmigung ein Gartenhaus errichtet hat, das sie auf eigene Kosten abreißen muss, um es auf einem Ersatzgrundstück wieder aufzubauen. Ein älterer Bürger berichtete, dass er der Stadt Jena zum Preis von 450 Euro pro Quadratmeter Land abkaufen muss, für das es bei der Umlegung keine sinnvolle Verwendung gibt. Es gehe um 100 Quadratmeter, das überfordere ihn finanziell.

Zur Erschließung des Gebietes solle die heute unterbrochene Wilhelm-Rein-Straße durchgestochen werden. Durch den Neubau einer weiteren Straße zum Birnstiel entsteht eine Kreuzung. Vor den Kosten des Straßenbaus haben fast alle Eigentümer Angst. Im Stadtratsbeschluss heißt es, es gibt keine Kosten.

Der historische - aber nach wie vor gültige Bebauungsplan - für die Südwestvorstadt. Die grüne Markierung kennzeichnet grob den Bereich, in dem das Umlegungsverfahren stattfinden soll. Foto: Stadtverwaltung / Stadt Jena

Fragen konnten beim Vor-Ort-Termin nicht geklärt werden, da die Stadtverwaltung keinen Vertreter geschickt hatte. Das Verfahren solle neutral ablaufen und der Termin des Ortsteiles keinen Ersatz für die Anhörungen des Umlegungsausschusses sein, hieß es zur Begründung für die Absage.

Jena-Süd-Ortsteilbürgermeister Adam Schlüssler sagte, die Kommunikation sei unglücklich gelaufen. Böswilligkeit wolle er niemandem unterstellen. „Zu 100 Prozent werde ich dranbleiben an dem Thema.“ Als Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses hörte sich Guntram Wothly (CDU) die Sorgen der Bürger an.

Zuletzt hatte die Stadt vor 15 Jahren unter OB Röhlinger (FDP) ein Umlegungsverfahren auch wieder gestoppt. In Lobeda-Süd waren sich die Eigentümer untereinander einig geworden.