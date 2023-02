Geglückte Doppel-Wumms-Premiere im Jenaer Bärensaal

Jena. Ausverkauft: Erstmals stellten die beiden Jenenser Faschingsvereine LCC und LNT ein Programm zusammen und begeistern 320 Narren

Gelungene Premiere: Erstmals stellten die Faschingsvereine LCC und LNT ein buntes Programm zusammen und begeisterten am Samstag das Publikum in einem ausverkauften Bärensaal in Lobeda. 320 Gäste folgten der Einladung zum „Doppel-Wumms“.

Es wurde gesungen, getanzt und gelacht, Büttenreden, Männerballett, Sketche, Showtanz, Schwarzlichtdarbietungen und das Trabilied durften in dem zweistündigen Programm nicht fehlen. Angesichts der coronabedingten Pause sei es nicht sicher gewesen, wie es mit dem Fasching in Jena weitergehen würde, sagten die Präsidenten beider Vereine, Petra Wagner (LNT) und Mario Braun (LCC).

Jenaer Faschingsvereine laden zum Doppel-Wumms Jenaer Faschingsvereine laden zum Doppel-Wumms 320 Gäste folgten der Einladung zum „Doppel-Wumms“. Es wurde gesungen, getanzt und gelacht, Büttenreden, Männerballett, Sketche, Showtanz, Schwarzlichtdarbietungen und das Trabilied durften in dem zweistündigen Programm nicht fehlen. Foto: Thorsten Büker

Kräfte bündeln war das Gebot der Stunde. Während die LNT-Aktiven („Lustiges Närrisches Treiben“) seit jeher Nomaden sind, fanden sie mit dem Lobedaer Carnevals-Verein einen Partner, der mit dem Bären eine närrische Heimat hat. „Auch der Fasching transformiert sich“, sagt Wagner mit Blick auf Jenas Bewerbung für das Zukunftszentrum.

Die Vereine ergänzten sich gut: Der LCC mit seiner Funkengarde und den Tanzeinlagen, der LNT mit Gesang und einer Büttenrede: Als „Schöpfer“ schaute der „Lange Hoffi“ alias Klaus-Jörg Reichelt auf sein Werk und war nicht wirklich begeistert von der Menschheit. Kleine Sketche und gespielte Witze waren im Programm der rote Faden, Seitenhiebe auf die Politik in Jena suchten die Gäste allerdings vergebens. So hätten Vertreter der Stadtspitze durchaus kommen können, denn Spott und Häme mussten sie nicht fürchten. So blieb Jürgen Häkanson-Hall als Ortsteilbürgermeister von Lobeda-Altstadt der einzige Offizielle, der an diesem Abend begrüßt wurde. Darauf ein „Lobde Helau!“ und „Technika, fass die Sau!“. Letzteres ist natürlich eine Reminiszenz an die LNT-Ursprünge, die in der Sektion Technologie der Universität zu finden sind.