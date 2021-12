Mit einem Bein im Abgrund: In Jena hat plötzlich ein Gehweg nachgegeben und ein tiefes Loch tat sich auf.

Gehweg in Jena gibt nach, Mann verletzt sich

Jena. Stadt lässt Gehwegteil in Jena-Nord sperren

In Jena-Nord hat es gestern auf der Treppenanlage wischen der Ottogerd-Mühlmann-Straße und Zitzmannstraße einen Unfall gegeben. Unter dem Weg hatte sich offenbar ein Hohlraum gebildet, so dass drei Gehwegplatten frei hingen. Ein Fußgänger stürzte beim Laufen hinein und trug eine blutende Schürfwunde am Bein davon. Der Mann konnte sich aus eigener Kraft aus dem Loch befreien.

Der Gehweg-Teil wurde sicherheitshalber gesperrt. Kinder aus dem Wohngebiet begutachteten auf dem Bild den Bürgersteig. Einer der Jungs hatte den Mann noch gefragt, ob er Hilfe braucht, was dieser verneint hatte.