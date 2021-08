„Geisterstadt“ live auf dem Spielmannshof in Seitenroda

Seitenroda. Die Band Kimkoi hält ihr Versprechen und kommt nun mit neuem Album nach Seitenroda.

Die Mitglieder der Band Kimkoi, musikalische Stammgäste auf dem Spielmannshof bei der Leuchtenburg, lösen ihr Versprechen ein. Sie werden wieder spielen und haben ein neues Album dabei. Zu hören sind sie am Freitag, 20. August, in der Spelunke vom Spielmannshof.

Das Album „Geisterstadt“ passe in die Zeit, in der viele diesem Attribut gerecht wurden. Titel wie „Raus hier“, „Nur ans Meer“ oder eben „Geisterstadt“ erzählen Geschichten, wie wir sie alle in diesen Tagen auf unterschiedlichste Weise selbst erlebt haben.

Karten gibt es im Netz unter www.spielerspelunke.de/tickets oder als Restkarten an der Abendkasse. Das Konzert findet im Freien mit genügend überdachten Plätzen statt. Ein Impfnachweis ist derzeit nicht erforderlich, für einige Bereiche ist jedoch der Mund-Nasenschutz erforderlich.

Kimkoi am Freitag, 20. August, Einlass ab 19 Uhr, Beginn ist 20 Uhr, Eintritt: 12 Euro, Dorfstraße 48 in Seitenroda.