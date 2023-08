Geklaute Kennzeichen, Graffiti und Unfallflucht: Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Gleich mit zwei neuen Graffti-Bildern und einem Kennzeichen-Dieb ohne Führerschein hatte es die Polizei Jena zu tun.

Vier Überraschungen auf einmal erlebte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in der Kahlaischen Straße. Dort fuhr ein Auto, dessen Kennzeichen bei der Polizei als gestohlen gemeldet waren. Als die Beamten den Fahrer kontrollierten, stellten sie fest, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Mann sei zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren, heißt es von der Polizei.

Auch das Auto war nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen. Die Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Außerdem wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der 34-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Zweimal Graffiti an Häuserwänden

Bisher noch nicht bekannten Sachschaden verursachten zwei unabhängig voneinander angebrachte Graffitibilder, die laut Polizei am Mittwoch zur Anzeige gebracht worden. Eines der Bilder wurde demnach in der Fritz-Winkler-Straße, das andere im Bereich Löbdergraben/Steinweg jeweils an Häuserfassaden gemalt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Angerempelt und davongefahren

Zwischen dem 5. und 8. August ist ein bisher unbekannter Autofahrer in der Gustav-Fischer-Straße gegen einen dort geparkten Toyota gefahren. An dem Auto entstand Sachschaden. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen des pflichtwidrigen Verlassens eines Unfallortes. Zeugen werden gebeten, sich unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0207215/2023, zu melden.

