Geldbörse aus Tresor gestohlen - Betrunkener setzt sich in Jena ans Steuer

Jena. Die Polizei in Jena ermittelt seit Mittwoch unter anderem wegen eines Einbruchs in einem Shop.

Ohne Sachschaden anzurichten, gelang es einem Unbekannten in einem Shop in der Keßlerstraße einen Tresor zu öffnen. Hieraus entnahm er eine Geldtasche mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Aufgefallen war dies einer Mitarbeiterin am Mittwoch. Wie der Langfinger den Tresor öffnen konnte, und wie hoch die erbeutete Bargeldsumme ist, ermittelt nun die Polizei.

Betrunkener Mann setzt sich ans Steuer

Ein Klinik-Mitarbeiter informierte am Mittwochnachmittag die Polizei über einen Mann, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand und sich dennoch in sein Auto setzte und davon fuhr. Laut Angaben der Polizei parkte der Mann anschließend direkt vor deren Dienststelle, sodass gar keine Streife nach ihm suchen musste. Beim einparken soll er einen "unsicheren" Eindruck gemacht. Bei der anschließenden Kontrolle machte der 37-Jährige tatsächlich einen betrunkenen Eindruck. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem musste er die Autoschlüssel abgeben und sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihm wurde schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Am zweiten Schloss gescheitert

Ein Zeuge informierte am Mittwochabend die Polizei über einen versuchten Einbruch in seinem Keller in der Saalbahnhofstraße. Demnach hatte ein Unbekannter das Vorhängeschloss der Tür zerstört, um anschließend an einem weiteren Sicherheitsschloss zu scheitern. Gestohlen wurde nichts. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

