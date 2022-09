Gelenkbusse aus Dresden und Weimar rollen durch Jena

Jena. Lobeda-Ost: Für die herausfordernde Bauzeit mit Schienenersatzverkehr wird der Fuhrpark des Jenaer Nahverkehrs mit fünf Fahrzeugen ergänzt.

Um den mit der Baumaßnahme in Lobeda-Ost angekündigten Schienenersatzverkehr ab dem kommenden Montag, 19. September, gut bewältigen zu können, erhält der Jenaer Nahverkehr Unterstützung aus Weimar und Dresden. So stellen die Dresdner Verkehrsbetriebe drei und der Verkehrsbetrieb der Stadtwirtschaft Weimar zwei jeweils 18 Meter lange Gelenkbusse während der sechswöchigen Bauphase zur Verfügung.

„Unsere Fahrgäste dürfen beruhigt in die gelben und weißen Verstärkerbusse mit SEV-Zielanzeige einsteigen. Beachten sollten sie lediglich, den Fahrschein bitte im Vorverkauf oder über die Fairtiq-App zu erwerben. In den Bussen des Schienenersatzverkehrs sind keine entsprechenden Ticketautomaten vorhanden“, sagt der Vertriebsleiter vom Jenaer Nahverkehr, Markus Würtz.

In Lobeda-Ost startet am Montag eine sechswöchige Baumaßnahme am Gleisdreieck, den Gleisen und an den Haltestellen. Diese erfordert Fahrplanänderungen mit Schienenersatzverkehr. Der Jenaer Nahverkehr bittet seine Fahrgäste um Verständnis und Zusammenhalt während der sechs Wochen.

Zu der Gesamtmaßnahme gehören auch Arbeiten im Kreuzungsbereich Erlanger Allee, Platanenstraße: Die Notaufnahme des Universitätsklinikums Lobeda kann nach Angaben der Stadt über die Kreuzung Am Klinikum angefahren werden. Der Gleisbereich an der Kreuzung Platanenstraße sei vorerst nur für Rettungstransporte passierbar. Fußgänger könnten den Bereich jedoch sicher passieren. Eine Umleitung werde vor Ort ausgeschildert.