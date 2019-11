Neuengönna. Baumaßnahmen in Porstendorf stehen auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung in Neuengönna ganz oben.

Gemeinderat in Neuengönna

Der Gemeinderat von Neuengönna kommt am Dienstagabend, 20. November, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Informationen und Beschlüsse zu kommunalen Baumaßnahmen in Porstendorf sowie Vorhaben des landwirtschaftlichen Wegebaus. Zudem will die Gemeinde einen Planer-Wettbewerb ausloben.

Die Sitzung findet im Dorfgemeinschaftshaus in Neuengönna statt, Beginn ist 19 Uhr. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.