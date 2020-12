Gemeinsame Christvesper in Orlamünde abgesagt

Der Pfarrbereich Orlamünde sagt alle Gottesdienste an Heiligabend ab. Die Kirche St. Marien in Orlamünde bleibt allerdings offen, informieren Pfarrerin Annegret Freund und der Gemeindekirchenrat. In der Kirche laufen am 24. Dezember von 15 bis 19 Uhr die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 sowie Weihnachtslieder in Endlosschleife vom Band.

„Wenn Sie kommen und durch die weihnachtlich geschmückte Kirche wandeln wollen, dann bitte hausstandweise“, wird mitgeteilt. Es bestehen Maskenpflicht und Abstandsgebot, gemeinsamer Gesang ist untersagt. Der Eintritt erfolgt an der südlichen Längsseite der Kirche, hinaus geht es über die Westtür. Spenden fließen an „Brot für die Welt“.

Die Pfarrerin empfiehlt, die Weihnachtsgeschichte im Familienkreis vorzulesen. Wer keine Bibel zu Hause besitzt, könne sich im Internet behelfen unter www.bibleserver.com. „Damit kommt die Weihnachtsgeschichte auf Ihr Telefon“, sagt Freund. Zudem werden Christvespern auf ZDF, ARD, dem Kinderkanal und im MDR gesendet.

Ermöglicht werden indes die traditionell besucherärmeren Gottesdienste am 25. Dezember, 10 Uhr, sowie der Altjahrsabend an Silvester, 18 Uhr, in der St. Marienkirche. Es sind höchstens 60 Besucher zulässig.

Ein eigentlich an der Kemenate geplanter Außengottesdienst an Heiligabend musste verworfen werden, weil Ordner die Situation hätten überwachen müssen. „Das haben wir uns kräftemäßig nicht zugetraut“, sagt die Pfarrerin. Die Idee werde mit ins kommende Jahr genommen. Für dieses Jahr gibt sie den Zuspruch: „Weihnachten wird schön, anders schön.“