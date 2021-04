Genossenschaft baut Sozialwohnungen in Jena-Ost

Jena. In Jena-Ost werden Sozialwohnungen gebaut. Dafür kooperieren die Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss mit der Lebenshilfe Jena.

In den kommenden drei Jahren baut die Wohnungsgenossenschaft (WG) „Carl Zeiss“ 140 neue Wohnungen in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena-Ost. Etwa 90 Prozent davon sind Sozialwohnungen für Einkommensschwache, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Das Saale-Betreuungswerk (SBW) der Lebenshilfe Jena beabsichtigt, Wohn- und Gemeinschaftsflächen sowie Gewerbeflächen in der Wohnanlage „Erlenhöfe“ anzumieten und zu betreuen. Dazu haben das gemeinnützige Unternehmen und die Wohnungsgenossenschaft am Dienstag eine Absichtserklärung unterzeichnet.

„Wir wollen in der neuen Wohnanlage neben unterschiedlichen sozialen Bedürfnissen auch Inklusion von Menschen mit Handicap aktiv gestalten“, sagt Iris Hippauf, Vorstandsmitglied der WG. So ist vorgesehen, dass 13 Wohnungen von Menschen mit Handicap bewohnt werden, die die Lebenshilfe begleitet.

„Seit 2017 haben wir mit der Inklusiven Wohnanlage Gartenhof ein erfolgreiches Wohnprojekt mitten in einem Wohnviertel. Nun freuen wir uns sehr darauf, gemeinsam mit der WG Carl Zeiss weitere Angebote für Menschen mit Handicap zu schaffen. So können wir einen weiteren Beitrag zum selbstverständlichen Beisammensein von Menschen mit und ohne Handicap leisten“, berichtet Sabine Jahn, Geschäftsführerin des SBW.

Klimafreundlich konzipiert

Von den 140 Wohnungen verfügen 65 über fünf bis sieben Zimmer, die sich für kinderreiche Familien eignen. Die restlichen 62 Wohnungen sind ein Mix aus Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Die Wohnungen sollen 2024 fertig sein. Das gesamte Wohnquartier ist klimafreundlich unter neuen ökologischen Gesichtspunkten im Wohnungsbau geplant.

Es werden unter anderem alle Dächer begrünt, um damit in den Sommermonaten hohe Temperaturen auszugleichen. Zudem wird ein Regenwasserrückhaltebecken gebaut, das in Trockenzeiten die Auen mit Feuchtigkeit speist und das Klima optimal beeinflusst.