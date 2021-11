Die Tierrechtsorganisation Peta hat am Dienstag auf dem Holzmarkt gegen die sogenannte Lebendrupf an Gänsen protestiert.

Jena. Peta hat auf dem Holzmarkt in Jena gegen die sogenannte Lebendrupf an Gänsen protestiert.

Die Tierrechtsorganisation Peta hat am Dienstag auf dem Holzmarkt gegen die so genannte Lebendrupf an Gänsen protestiert. Auf diese Weise Daunen zu gewinnen, sei in der EU eigentlich verboten, passiere aber dennoch. Menschen sollten anstelle von Daunenprodukten auf Waren ohne tierische Materialien zurückzugreifen, so Peta.