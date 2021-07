Gesammelt & aufgespießt

Untendrunter gelb

Nachdem Fußball-Deutschland in der zweiten EM-Runde knock-out zu Boden gegangen ist, sollten wir uns regional trösten. Während einer seiner jüngsten freitäglichen Videobotschaften breitete Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) vor der Kamera kurz nach Flughundprinzip sein Jacket aus, um zu zeigen, was er drunter trägt: ein gelbes Shirt der Fußballerinnen des FCC, die gerade den Aufstieg in die 1. Bundesliga gesichert hatten. Prima Steilpass für die Viertliga-Herren vom FCC.

Aber FDP und Gelb? War da nicht was? Genau: Liberalen-Übervater Hans-Dietrich Genscher, der ewige Bundesaußenminister, der 2016 verstorben ist. Sein Markenzeichen war der gelbe Pullunder unterm Jacket. Eine Entscheidung des Jenaer Oberbürgermeisters stand in dieser Woche nun allerdings nicht im Zeichen des gelben Pullunders. Als Marián Jakubócy, slowakischer Botschafter in Deutschland, sich in Lobeda-Altstadt vor der Gedenktafel seines berühmten Dichter-Landsmannes Ján Kollár verneigte, musste er das ohne den Jenaer OB tun. Der hatte einen anderen wichtigen Termin. Unser Kollege vor Ort wollte es nicht ausschließen, dass Jakubócy den anwesenden ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeister Jürgen Häkanson-Hall als OB wahrgenommen haben könnte. Häkanson-Hall war von den Slowaken angefragt worden, ob er Zeit habe.

Was aber, wenn Jakubócy noch so berühmt wird, dass er sich zur Niederschrift einer Autobiographie gedrängt sieht und den Altlobedaer OB-Termin einarbeitet? – Bei den vielen Plagiats- und Schrifttumfehler-Jägern, die derzeit unterwegs sind und dann Häkanson-Hall als Ortsteilbürgermeister enttarnen.

Ein Eis am Eichplatz

Berufshalber bei den Stadtplanern zu arbeiten, muss zwiespältig sein: hier die Magie des Gestaltens von Menschenlebensräumen; da der Chor der Mitredenden. Kerstin Rietz, die Leiterin des Fachdienstes Stadtplanung, ist jetzt nach 30 Jahren im Amt in den Ruhestand gegangen. Gut nachvollziehbar hat sie diesen Spagat jetzt in einem Abschiedsrundschreiben an die Stadtverwaltungskollegen auf den Punkt gebracht. „Stadtplanung mündet in gebauter Veränderung, und nur selten gefällt das jedem.“

Leiterin des Fachdienstes Stadtplanung im Ruhestand Foto: Kristian Philler

Sie sprach ebenso die Stadtplaner-Not an, dass nicht alles Geplante mit einem Fingerschnipp sofort gebaut werden kann. Kennt man ja, das Gemeckere der Marke „Da redet ihr schon seit Jahrzehnten drüber!“ Kerstin Rietz dazu: „Um so mehr war es mir jedes Mal eine Freude, bei Richtfesten oder Einweihungen oftmals über Jahre gereifte Projekte umgesetzt zu sehen.“ Jetzt freue sie sich darauf, „irgendwann um 2024 im neuen Stadtgarten am Eichplatz ein großes Eis zu essen!“