Was sonst in dieser Woche unter den Tisch gefallen wäre.

Gesammelt und aufgespießt

Lotto für die Stadtkirche

Eine Mitstreiterin aus dem Team der Kirchenwachen bei St. Michael kam jüngst mit einem polnischen Gast ins Gespräch zum Thema Reisen. Er schwärmte von einer Japan-Tour und versprach, Reise-Infos zuzusenden. Und der Mann hielt sein Versprechen, sandte der Jenaerin die Informationen in digitaler Form auf einem Stick – und fügte im Brief einen Lottoschein bei. Das Los hatte er in Jena erworben, doch ließ sich der darauf liegende Gewinn – Auszahlung generell im Bundesland, wo der Tipp gemacht wurde – an seinem Wohnort Bochum nicht einlösen. Drum deklarierte er die 9,90 Euro als Spende für die Stadtkirche. Damit die Summe rund wird, legte die Kirchwachhabende noch einen Groschen drauf. Wir finden: Das Spendenmodell sollte Schule machen. Nur ist ungewiss, ob die Stadtkirchen-Besucher daheim im anderen Bundesland den Thüringer Lottoschein auch dann nach Jena schicken, wenn mehr als ein Dreier als Gewinn drinsteckt.

Vor der Apotheke

Die Band „Jenaer Stadtmusikanten“ war am Donnerstag beim Kurzkonzert-Reigen „Musikalischer Weihnachtskalender“ (Muweika) beteiligt und zog vor der Apotheke gegenüber dem Osteingang der Goethe-Galerie alle Register, um für den guten Zweck des Projekts zu werben. Die Musiker forderten zudem auf, recht viel vom bereitstehenden Glühwein zu trinken, weil doch der Verkaufserlös an die Hospiz- und Palliativstiftung weitergegeben wird. Wer zu viel trinke, so der Hinweis der Musiker, könne sich gegen die Kopfschmerzen in der nahen Apotheke ein Mittelchen holen. – Wenngleich es sehr unwahrscheinlich schien, dass jemand als „Muweika“-Zuhörer derart bechert. Aber gut, man hat schon Pferde vor der Apotheke ...