Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesammelt und aufgespießt: Der Klatsch von Jena

Das andere Geschlecht

Das war in diesem Jahr in dieser Kolumne ein Beitrag der Marke Slapstick. Rund um den Start des Weihnachtsmarktes 2019 beschrieb der Kolumnist Rechtschreibfehler-Kritik als heiklen Part in der Zeitung; sie fabriziere selbst Fehler.

Motto: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Aber die Weihnachtsmarkt-Los-Aufschrift „Danke für’s Helfe“ sei nun einmal fehlerhaft. „Fürs“ werde „ohne das Apostroph“ und zusammengeschrieben. Leser Peter Große hakte per Elektro-Post hinreißend nach. – Der Autor habe nicht erahnt, wie schnell der Stein im Glashaus einschlägt: Es müsse „der Apostroph“ heißen.

Mit schweißnasser Stirn suchte der Autor Hilfe beim Duden: Es gibt doch eine Reihe von Substantiven, bei denen eine zweite Geschlechtsform zulässig ist, mitunter per Hinweis „regional auch ...“ eingeführt. Doch barg der Duden beim „Apostroph“ keine Alternative. Nirgends. Da blieb dem Autor nur die Erinnerung an einen Türkei-Urlaub, als ein Reiseführer witzelte: Ach, Ihr Deutschen mit Euren Artikeln! Warum „der Berg“ oder „die Straße“? Und warum – um alles in der Welt – „das Mädchen“?

Textunsicherheit

Eine Art, Kritik zu zeigen, ist es, ganz einfach zu schweigen. Das wäre ein Reim auf diesen Vorgang beim Weihnachtskonzert der Jenaer Philharmonie, den ein privat lauschender Reporter zur Kenntnis gab.

An das Publikum waren vorab Textzettel für das abschließende gemeinsame Singen zweier Weihnachtslieder verteilt worden. Das zuerst intonierte „Vom Himmel hoch, da komm ich her ...“ sei vielleicht mangels Textsicherheit nicht so dolle von allen Gästen mitgesungen worden. Doch nein, Anna Rakitina, die Dirigentin des Abends, habe deshalb nicht etwa wie Rumpelstilzchen geschimpft.

Das zweite Lied auf dem Zettel wurde erst gar nicht angestimmt. Unser Reporter sagt: Das zweite Lied „Sind die Lichter angezündet“ zuerst gebracht, und die Textsicherheit wäre größer gewesen. Wir vermuten nun, dies hätte dem Publikum die Inbrunst beschert, um später bei „Vom Himmel hoch“ her jede Textlücke mit „La-La“ und „Mm-Mm“ zu umkurven und die Schlusszeile zu erreichen: „...von allen Sünden machen rein“.