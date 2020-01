Gabriela Netz ist am Freitag in der Kita Spatzennest nach 44 Jahren als Kindergärtnerin in den Ruhestand verabschiedet worden.

Was sonst in dieser Woche unter den Tisch gefallen wäre

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesammelt und aufgespießt

Reiß den Fisch

Der Neujahrsempfang der Jenoptik im Volkshaus gehört zu jenen großen gesellschaftlichen Ereignissen der Stadt, die eine besondere sportliche Herausforderung mit sich bringen. Jahr für Jahr gibt es verblüffende Szenen rund ums Büfett zu beobachten. Dort stehen sich unterhaltende Menschen, in einer Hand der Teller, in der anderen Messer und Gabel, die verzweifelt versuchen, einhändig das Fleisch zu teilen. Die Zahl der Stehtische ist ungleich kleiner als die Zahl der Gäste. Und so bildet sich ein Stau an den Fensterbrettern, die glücklicherweise genügend Platz für den Teller bieten. Oder man folgt dem Insidertipp aus berufenem Munde: „Einfach gleich den Fisch nehmen, der lässt sich besser reißen.“

Kinder machen glücklich

In der Arbeitswelt wird es Fälle dieser Art immer weniger geben: 44 Jahre am Stück in einem Beruf. Das kann Gabriela Netz (63) von sich sagen; die Kindergärtnerin wurde am Freitag feierlich in den Ruhestand versetzt. Klar, die Mädchen, Jungen wie auch das Pädagogen-Team vom Kindergarten „Spatzennest“ in der Tümplingstraße waren bei diesem Anlass melancholisch gestimmt. Gabriela Netz treibt aber nicht etwa die Angst vorm „schwarzen Loch“ um, vor dem Neu-Pensionäre gern gewarnt werden. „Ich bin jemand, der Probleme anpackt, wenn sie da sind, und sich nicht vorher verrückt macht.“ Wiederum sei sie „ein Leben lang gern auf Arbeit gegangen“, sagte sie. „Es stimmt einfach: Leuchtende Kinderaugen – das macht glücklich.“

Als gelernte Krippenerzieherin hatte sich Gabriela Netz zur Kindergärtnerin qualifiziert und mit 50 sogar noch eine Fortbildung zur Montessori-Pädagogin absolviert. Kinder, Kinder! Die hat Gabriela Netz auch weiter um sich. Schon weil sie fünffache Großmutter ist.

Kriminelle Energie

Katja Müller, Leiterin der Ernst-Abbe-Bücherei, hat in dieser Woche im Gespräch mit der Zeitung ein hübsches Kapitel zum Leseverhalten aufgeschlagen, was gut passt zu diesen irgendwie besonders arbeitsreichen ersten Wochen des Jahres: Sei ein Arbeitstag besonders lang und anstrengend gewesen, dann mute sie es quasi dem anspruchsvollen guten Buch nicht zu, dass sie, die Erschöpfte, sich mit ihm befasst. Der Krimi sei dann eine Alternative. Was wohl heißt: Bei richtigem Griff ins Bücherregal fühlt man sich selbst nach einem Mordsarbeitstag noch mordsmäßig gut.