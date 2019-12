Geschenktipp: Jenas Tierheim sucht Paten für Hund und Katz’

Für so manchen, dem noch das zündende Weihnachtsgeschenk fehlt, gibt es eine Anregung vom Göschwitzer Jagdberg: Das dort befindliche Jenaer Tierheim bietet Patenschaften an. Das heißt, man kann eine Urkunde erwerben, mit der man eine Patenschaft über ein bestimmtes Tier eigener Wahl für ein Jahr übernimmt. Eine solche Urkunde macht sich bestimmt ganz gut unterm Weihnachtsbaum – auf jeden Fall besser als ein Tier, meint Kerstin Wuthenow vom Vorstand des Jenaer Tierheimvereins.

Denn am Tierheim besteht noch bis zum 3. Januar ein Vermittlungsstopp, wie auch Tierheimleiterin Sophia Bigalk betont. Schließlich wolle man vermeiden, dass geschenkte Tiere dann plötzlich nach den Festtagen wieder im Tierheim landen, weil es vielleicht doch nicht das richtige Geschenk gewesen sei.

Ein Tier als Geschenk – das dürfe keine Überraschung sein, sondern müsse langfristig mit allen Beteiligten besprochen und vorbereitet werden, betonen die Tierschützer.

Urkunden für Hund und Katz

Eine kleine Galerie von bisherigen Patenschaftsurkunden hängt im Eingangsbereich des Tierheims. Wer eine Patenschaft möchte, der muss nicht nach Göschwitz fahren, sondern kann die Urkunde dafür auch über die Internetseite des Tierheimvereins erhalten.

Zu haben sind als „Patenkinder“ alle Heimbewohner, von Hunden über Katzen und Kaninchen bis hin zu Vögeln. Dabei stehen vor allem Tiere im Blickpunkt, die nicht so gute Chancen auf Vermittlung in ein Zuhause besitzen, oft also ältere und auch kranke Tiere.

Zurzeit leben im Jenaer Tierheim 15 Hunde, knapp 60 Katzen und zahlreiche Kleintiere wie Meerschweinchen, Katzen oder auch zwei Sperlings-Papageien, die auf baldige Vermittlung warten.

Für all diese herrenlosen Tiere konnte der Tierheimverein die Bedingungen der Unterbringung im vergangenen Jahr weiter verbessern, erzählt die junge Tierheimleiterin, die nach Ende ihrer Ausbildung als Tierpflegerin im Jenaer Tierheim seit 2017 die Geschicke des Hauses führt.

Neue Räume für die Katzen im Jenaer Tierheim

So entstanden 2019 zwei neue Räume für Katzen, einer für Pensionstiere und einer für Katzenbabys. Auch zwei neue Auslauf-Anlagen für Katzen wurden eingerichtet. Natürlich gebe es im kommenden Jahr weitere Vorhaben, so zum Beispiel eine noch zu schaffende Überdachung vorm neuen Hundehaus, so das die Übergabe an die vielen Helfer, die mit den Hunden Gassi gehen, trockenen Fußes erfolgen kann.

Auch im Hundehaus müsse man noch einiges für die Quarantäne-Aufnahme nachrüsten. Und als perspektivisches Ziel wolle man den Kleintierbereich, der sich momentan noch unterm Dach befindet, ins Erdgeschoss holen, wo früher die Hunde-Unterkünfte waren.

Eine der Katzen, die im Tierheim Göschwitz zurzeit betreut werden. Foto: Foto: Michael Groß

Wenn man Sophia Bigalk befragt, was denn in dem zu Ende gehenden Jahr vor allem Kopfzerbrechen bereitete, dann verweist sie auf die ungewöhnlich hohe Zahl von Katzenbabys und Katzenkindern, die 2019 ins Tierheim kamen.

„Dieses Jahr mussten wir bis zu 100 kleine Katzen aufnehmen, manchmal mit Mutterkatze, oft auch allein.“

Auffällig viele Katzen wurden abgegeben im Jenaer Tierheim in diesem Jahr

Auffällig sei gewesen sei, dass viele von diesen Jungtieren krank gewesen seien, unter anderem Pilzbefall oder Katzenschnupfen. Warum das so sei, habe man nicht herausbekommen können.

Aber auch ungewöhnliche Gäste hatte man im Tierheim, so zwei Schafe und ein Huhn. Eines der beiden Schafe konnte an seinen Besitzer zurückgegeben werden, das andere wurde in einen Gnadenhof vermittelt. Dem Huhn verschaffte ein Tierheimhelfer ein Zuhause.

Katzen im Tierheim Jena. Foto: Foto: Michael Groß

Sophia Bigalk und Kerstin Wuthenow verweisen in diesem Zusammenhang auf die tolle Unterstützung bei der Versorgung der Tierheimbewohner durch Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer. Aber auch Geld- und Sachspenden seien immer wieder gefragt.

„Außerdem fanden viele Menschen den Weg zu uns, um einem unserer Schützlinge ein liebevolles Zuhause zu schenken. So konnten wir gemeinsam wieder viele traurige Tierschicksale zum Guten wenden“, berichten Wuthenow und Bigalk. Immerhin wurden 2019 von den 350 aufgenommenen Tieren 220 vermittelt.

Spenden, Patenschaften und Anfragen über www.tierheim-jena.de