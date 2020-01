Geschichte alter und neuer Heimat wird in Camburg lebendig

Wie schwer sich die Menschen tun, Fremden, Zugewanderten und Menschen anderen Glaubens mit Toleranz und Offenheit zu begegnen, das erleben wir gerade im Nahen Osten, aber auch vor der eigenen Haustür. Doch es gibt auch viele Beispiele aus der Geschichte dafür, dass Menschen auch gegen Widerstände zu ihrem Glauben standen und trotzdem Andersgläubige neben sich akzeptierten.

Museum Camburg geht auch auf thüringisch-schlesische Ehen ein

Eine dieser Geschichten wird derzeit im Stadtmuseum Camburg erzählt. „Kirchfahrer, Buschprediger, betende Kinder – 500 Jahre evangelisches Leben in Schlesien” ist die Schau überschrieben, die am Sonnabend eröffnet wurde. Die Ausstellung, die vom Schlesischen Museum Görlitz erarbeitet wurde, informiert anschaulich über die 500-jährige Geschichte der Reformation in Schlesien. „Das hatte sich als eines der ersten Länder der Reformation Luthers geöffnet, schon im 16. Jahrhundert war Schlesien komplett protestantisch“, erzählte Janine Pisarek den Museumsbesuchern. Jedoch wurden die Protestanten in der Gegenreformation nach dem Dreißigjährigen Krieg aus ihrer Heimat vertrieben, ihre Kirchen beschlagnahmt. „Aufnahme und Schutz fanden die evangelischen Schlesier damals in Polen“, berichtete Pisarek. Noch heute sei die Sprache der evangelischen Schlesier in Polen bei Gottesdiensten Deutsch. Zwar sei seit dem Kriegsende die Mehrzahl der Polen katholischen Glaubens, jedoch habe in den 1960er Jahren eine Aussöhnung der beiden Religionen begonnen, die heute unbehelligt nebeneinander praktiziert würden.

Dass viele Schlesier, die in der Folge des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verlassen mussten, auch hier im Thüringer Land eine neue Heimat fanden, ist für die junge Kulturwissenschaftlerin wie auch für Pfarrer Michael Gressler ein Beispiel, wie Integration gelingen kann. Er kenne viele Familien in den Dörfern seines Kirchspiels, „die es heute nicht gäbe, wenn die Schlesier hier nicht gut aufgenommen worden wären“, sagte er. In den Nachkriegsjahren seien in Frauenprießnitz, Camburg oder Dornburg zahlreiche thüringisch-schlesische Ehen geschlossen worden.

Deshalb hoffen Museumsleiterin Pauline Lörzer und Janine Pisarek, die die Schau in ihre Heimatstadt vermittelt hatte, auf reges Interesse für die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum, die bis 1. Mai gezeigt wird. „Wir wollen die Schau auch nutzen, um ehemalige Schlesier zu einem Erzähl-Café und zum Austausch von Erinnerungen ins Museum einzuladen“, kündigten die beiden an.

Und noch weitere Vorhaben stehen im neuen Museumsjahr ins Haus: Im März kommt Autorin Barbara Künzel, die schon Büchern über Thüringer Steinkreuze und Sagen geschrieben hat, mit ihrem neuen Buch nach Camburg. Sie erzählt darin von Ruinen und Wüstungen. Und am 23. März gibt es hier ein Gespräch über das politische Buch „Wolfzeit – Deutschland und die Deutschen 1945 – 1955” von Harald Jähner. Zwei weitere Buchlesungen, aber auch eine neue Sonderschau sind geplant. „Gemeinsam mit dem Museum im Zinsspeicher Thalbürgel und dem Tante Irma-Museum Hummelshain wollen wir in „Glatt gebügelt“ die Geschichte des Bügeleisens illustrieren“, verrät Pauline Lörzer.