Geschichten erzählt von Violine und Gitarre

Jena Das "Duo Sefer ī Jahn" präsentieren "Opus Primo" im kostenfreien Record-Release-Konzert auf dem Jenaer Johannisfriedhof

Wenn Anoush Seferian ihre Violine erklingen lässt, trägt sie ihre Zuhörer in andere Welten. Vielleicht in ihre Heimat Damaskus. Wüstenlandschaften, die Sonne über ockerfarbener Erde, die Wellen des Mittelmeeres, weiß blühender Jasmin und dann plötzlich einbrechend in die Ruhe der Gegenwart etwas Unbändiges, Heftiges - temperamentvoll, vielleicht bedrohlich.

Gemeinsam mit dem Jenaer Musiker Oliver Jahn hat Anoush Seferian als "Duo Sefer ī Jahn" während des Lockdowns die CD "Opus Primo" eingespielt - ein Pandemie-Werk. Es bringt nach einer tiefen Seelensuche eine besondere musikalische Botschaft auf die Bühne. Ihre Musik ist facettenreich, energiegeladen und tief emotional. Ihre feinfühlig komponierten Songs zeichnen sich durch Jahns temperamentvolles Gitarrenspiel und Seferians berührendes Geigenspiel aus. Gemeinsam erzählen sie Geschichten. Am Freitag, 19 Uhr präsentieren sie ihr Werk im Record-Release-Konzert auf dem Jenaer Johannisfriedhof.

Jahn, bekannt durch die Bands Los Banditos, Olmar und Airtramp, ist auch Film und Theatermusiker. Anoush Seferian, klassische Violinistin und Vokalistin, absolvierte ihr Master Studium an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar.

Am Freitag, 2. Juli, 19 Uhr sind sie auf dem Johannisfriedhof Jena zu erleben. Das Konzert ist kostenfrei. Ein weiteres Konzert gibt es am Samstag, 3. Juli, 19.30 in der an der Kirche Magdala.