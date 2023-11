Geschicktes Marketing oder PR-Fiasko? Sparkasse Jena-Saale-Holzland spielt mit dem Vertrauen

Jena. Eine Aktion zum Weltspartag sorgt für viel Aufmerksamkeit, aber geht letztlich nach hinten los – ein Kommentar.

Die Deutsche Bank will 250 von 550 Postbank-Filialen schließen. Das Bankenwesen verändert sich dank der Digitalisierung: Keiner muss mehr wegen einer Überweisung zur Filiale tappen. Problematischer ist es, dass viele Banken die Zahl ihrer Geldautomaten minimieren und so der Service in der Fläche eingeschränkt wird.

Natürlich ist es aufwändig, ein breites Netz an Bankautomaten bestücken zu lassen. Banden, die Automaten sprengen, tragen dazu bei, dass abgelegene Standorte wegrationalisiert werden. Aber so nehmen sich vor allem regionale Banken Schritt für Schritt ihre Vorzüge, können sie bei den Konditionen doch oft nicht mithalten mit den Angeboten der Direkt- oder Onlinebanken.

Eine PR-Kampagne geht nach hinten los

Der Anfang der Woche begangene Weltspartag ist ein klassisches Ereignis, bei dem Sparkassen aufblühen. Manche klassisch, wie die Sparkasse im niederbayerischen Deggendorf, die mit einem Foto eines Biber-Kuscheltiers zum Fest einlädt. Öde, aber seriös. Bei der Sparkasse Jena-Saale-Holzland hingegen maskiert sich der Vorstandschef Michael Rabich. In einem Bekennervideo nach einer vermeintlichen Attacke auf die Bank spricht er mit verzerrter Stimme.

Eine Werbeagentur aus Bremen hatte den PR-Gag, flankiert von weiteren Videos, kreiert. Die Sparkasse wollte eine junge Zielgruppe erreichen. Wahrscheinlich war die Aktion über so lange Zeit generalstabsmäßig geplant, dass sich keiner mehr traute anzumerken: Das passt nicht in diese Zeit, in der täglich vermummte Terroristen mit Geiseln über die Bildschirme flimmern. So kostet die Aktion bei aller erreichten Aufmerksamkeit vor allem eines: Vertrauen.

PR-Angriff auf Sparkasse Jena: Das steckt hinter der Übernahme der Social-Media-Accounts

Universität Jena lädt zum Workshop für Studieninteressierte